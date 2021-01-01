أبرزها حول العينين ..علامات تدل على وجود جلطة دموية..

قد تكون جلطات الدم استجابة جسدية لإصابةٍ ما، ولكن في كثير من الأحيان يكون تكوينها غير مبرر، ولكن في أي من الحالتين ليس من المرجح أن تسبب الجلطة مشاكل طالما أنها تبقى ثابتة وتسمح للدم بالتدفق حولها.
ووفقا لم تم ذكره بموقع "إكسبريس" فهناك بعض الأحيان التي قد تخرج الجلطات فيها وتنتقل إلى الرئتين، مما يتسبب في توقف تدفق الأكسجين تمامًا على الرغم من أن جلطات الدم تتشكل عمومًا في الأطراف السفلية أولاً، كما أنها تؤثر على الوجه.
كما أشارت خدمة "NHS" بأن "الجيوب الكهفية عبارة عن مساحات جوفاء تقع تحت الدماغ، خلف كل محجر عين وعندما تتشكل جلطة دموية داخل الجيوب الأنفية، فعادةً ما يكون ذلك بسبب ظهور عدوى في مكان ما في الوجه أو الجمجمة وتحتاج إلى احتوائها. ومع ذلك، يمكن أن تتطور الجلطات دون الإصابة".
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