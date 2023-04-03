أسعار السمك في الأسواق اليوم الاثنين 3-4-2023..



أسعار السمك أسعار السمك



استقرت أسعار السمك اليوم الاثنين 3-4-2023 في الأسواق، وتراوح سعر البلطي بين 60 إلى 64 جنيها في سوق العبور للجملة، وفقا لما قاله عبدالرزاق عقمان عامر، سكرتير شعبة السمك في الاتحاد العام للغرف التجارية.



أسعار السمك البلطي

وبحسب سكرتير شعبة الأسماك، فإنّ أسعار السمك البلطي الأول سجلت بين 60 إلى 34 جنيها، وسجل سعر البلطي الأسواني بين 20 الى 45 جنيها، وقشر البياض تراوح سعره بين 70 إلى 110 جنيهات.



أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

وتابع عبدالرازق، أنّ أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم مستقرة، حيث تراوحت أسعار البلطي بين 60 إلى 65 جنيها، فيما سجل سعر السمك بياض أملس بلدي في حدود 60 إلى 100 جنيه، بينما وصل سعر القراميط الشيلان من 10 إلى 20 جنيها، والسمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة الخليجي من 50 إلى 70 جنيها، وبلغ سعر المركونة السويسي بين 64 إلى 114 جنيها، وسجل سعر البرانيس الإسكندراني 64 إلى 114 جنيها.

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