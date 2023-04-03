سعر الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة ..

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سعر الذهب


يشهد سعر الذهب في محلات الصاغة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، استقرارًا، بعد التراجع الذي سجله أمس، بنحو 23 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب في الصاغة، اليوم الاثنين، شهد استقرارًا في محال الصاغة بعد التراجع الملحوظ أمس، وكما يلي الأسعار بالتفصيل.

سعر جرام الذھب عيار 24
سجل سعر جرام الذھب عيار 24 الأكثر نقاءً 2480 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عيار 21
وصل سعر جرام الذھب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 2170 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عيار 18
وبالنسبة لسعر جرام الذھب عيار 18، سجل 1860 جنيهًا، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذھب
وعن سعر الجنيه الذهب في الصاغة، اليوم الاثنين، وصل إلى 17360 جنيهًا، إذ شهد تراجعًا عن أمس بنحو 40 جنيهًا.

فيما سجل سعر جرام الذهب لعيار 22، 2273 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 1447 جنيهًا، وجرام الذهب لعيار 12 هو 1240 جنيهًا، بدون مصنعية.
سبب تراجع أسعار الذهب
وذكر ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ طرح شهادات جديدة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أدت إلى تراجع أسعار الذهب.

المصدر: الوطن

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