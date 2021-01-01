اعرف تفاصيل الشهادة الذهبية من بنك التعمير الإسكان..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الشهادات لشهر أبريل 2023، من بينها الشهادة الذهبية بالجنية المصري حيث يصل سعر العائد إلى 13.75% ويكون ثابت طوال فترة المدة، وبالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة هو ألف جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على الشهادة الذهبية بالجنيه المصري، مدة الوديعة تكون 3 سنوات والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، ومصاريف فتح الحساب بحسب سعر التعريفة، وكذلك المصاريف الإدارية.

أسعار العائد على الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان
وسعر العائد على الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان هو 13.50% شهريًا، ويحصل صاحب الشهادة على عائد 13.60% ربع سنوي، و13.75% نصف سنوي، و13.80% سنويًا.

سعر الاسترداد
وعن سعر الاسترداد، قبل موعد الاستحقاق من بنك التعمير والإسكان، للسنة الأولى نسبة الخصم تكون 4.75%، والسنة الثانية 4%، والسنة الثالثة 3.75%.

المصدر: الوطن

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