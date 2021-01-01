أبرزها ضعف الشهية وشحوب البشرة..علامات تشير لإصابة طفلك بنقص الحديد..



نقص الحديد نقص الحديد

يساعد الحديد في حركة الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، يمكن أن يؤثر أى نقص في الحديد على نمو طفلك وصحته العامة، هذه المغذيات ليست ضرورية فقط في توفير الطاقة للحياة اليومية ولكنها تلعب أيضًا دورًا حيويًا في نمو دماغ طفلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فهذه حالة شائعة إلى حد ما بين الأطفال وقد يصعب اكتشافها في البداية، أسباب نقص الحديد هي سوء التغذية وفقدان الدم وعدم القدرة على امتصاص الحديد من المصادر الغذائية، وفقا لما نشره موقع " thehealthsite".



أعراض نقص الحديد عند الأطفال

في معظم الأحيان ، تكون الأعراض الأولية لنقص الحديد خفية للغاية، فقط عندما يكون طفلك مصابًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، ستتمكن من اكتشاف الأعراض، العلامات الشائعة لهذه الحالة هي شحوب البشرة والتعب وبرودة اليدين والقدمين وضعف الشهية والرغبة الشديدة في تناول مواد مثل الثلج ، قد تظهر على طفلك أيضًا علامات تباطؤ النمو والتطور ، وسرعة التنفس بشكل غير طبيعي ، ومشكلات سلوكية ، والتهابات متكررة، قد تشير الأظافر الهشة أو اللسان الأحمر العميق أو التشققات في جانب الفم أيضًا إلى نقص الحديد.



نصائح وقائية

عليك أن تدرك إضافة هذه المغذيات إلى نظام طفلك الغذائي من البداية نفسها، بمجرد فطام الطفل عن الحليب والطعام الصناعي ، يمكنك البدء بتناول الحبوب المدعمة بالحديد، كما أن اللحوم والفاصوليا المهروسة مرة واحدة يوميًا ستمنح طفلك الكمية المطلوبة من الحديد.



إذا كان طفلك أكبر سنًا ، فقم بتضمين اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ في نظامه الغذائي، قلل من تناول الحليب إلى حوالي 700 ملليلتر في اليوم، أضف فيتامين سي إلى طعام طفلك لأن ذلك سيساعد في امتصاص الحديد الغذائي، تعد الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الحلو والطماطم والخضراوات الورقية خيارات جيدة.

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المصادر الغذائية للحديديمكنك تضمين بعض الأطعمة الغنية بالحديد في نظام طفلك الغذائي لمنع هذا النقص، تعتبر اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية مثل التونة والفاصوليا والبطاطس ذات القشرة مصادر جيدة لهذه المغذيات، الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والفواكه الجافة مثل الزبيب مليئة بالحديد، عصير البرقوق هو طعام آخر يمكنك التفكير في إضافته إلى نظام طفلك الغذائي لأنه يحتوي أيضًا على كمية عالية من الحديد.