احذر شامبو يزيد إصابتك بالسرطان.. خبير يفسر



شامبو شامبو

أوضح أحد الخبراء الروسيين أن نوع من الشاميو مرتيط بزيادة خطر الإصابة بمرض السرطان.



وبحسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أفاد الخبير إيجور سامويلينكو، من معهد بلوخين الروسي للأورام، أن الشامبو الجاف المحتوي على البنزول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



داعيًا لتقليل استخدامه، وتابع «سامويلينكو» في حديثه لوكالة «نوفوستي» أنه من الممكن أن يسبب البنزول أنواعًا مختلفة من الأورام، اعتمادًا على ما يتلامس معه، وهو مادة مسرطنة.

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كما أشار الخبير الروسي إلى أن البنزول مادة شديدة التطاير، وفي حالة استنشاقها يمكن أن تسبب أوراما في الجهاز التنفسي العلوي والرئتين.وفي حالة ملامستها للجلد يمكن أن تسبب أورامًا، فيما شدد الخبير على ضرورة تقليل تأثير المواد المسرطنة على الجسم.متابعًا أنه إذا تمت الإشارة إلى وجود البنزول على عبوة الشامبو الجاف فمن الأفضل الحد من استخدامه أو التخلي عنه بشكل دائم.بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن المشغل الأمريكي في هذا المجال أرسل في أكتوبر الماضي تحذيرات إلى دول أخرى من أن عددًا من أنواع الشامبو الجاف يحتوي على كمية مرتفعة من البنزول مشيرًا إلى أنه تم سحبها من المتاجر.مع ذلك، لا يستخدم البنزول في إنتاج الشامبو السائل، لذلك يعتبر هذا النوع من الشامبو أكثر أمنا من هذه الناحية، وفقًا لما أفاده الخبير الروسي.