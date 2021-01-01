لمرضي الضغط .. مشروبان يرفعان ضغط الدم بعد تناولهما

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التي يمكن أن تصيب العديد من الأشخاص، كما يمكن أن يحدث ضغط الدم المرتفع بسبب بعض العادات الخاطئة التي يتبعها بعض الأشخاص.
كما أن ضغط الدم المرتفع أحد العوامل التي تهدد حياة بعض الأشخاص، لأنها تصيبك بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنه قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.
ويمكن أن يؤدي زيادة ضخ الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت.
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