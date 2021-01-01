لمرضي الضغط .. مشروبان يرفعان ضغط الدم بعد تناولهما



مرضي الضغط مرضي الضغط

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التي يمكن أن تصيب العديد من الأشخاص، كما يمكن أن يحدث ضغط الدم المرتفع بسبب بعض العادات الخاطئة التي يتبعها بعض الأشخاص.



كما أن ضغط الدم المرتفع أحد العوامل التي تهدد حياة بعض الأشخاص، لأنها تصيبك بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنه قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.



ويمكن أن يؤدي زيادة ضخ الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت.

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عادات خاطئة تسبب ارتفاع ضغط الدميعد الشاي من المشروبات الأساسية للعديد من الأشخاص، يميل العديد من الأشخاص إلى تناول الشاي بمختلف أنواعه، ومن أشهرهم الشاي الأسود، والأخضر.ويحتوي الشاي على الكثير من الفوائد، ولكن ربط الشاي بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الدراسات الوبائية.وبناءً على هذا الافتراض، تم البحث بشكل كبير في مجلة ارتفاع ضغط الدم، للتحقيق في تأثير المشروبات الساخنة على ضغط الدم، حيث أثبتت الدراسة أمر غير متوقع، أن هذين المشروبين الشائعين يؤديان إلى حدوث "ارتفاع حاد" في ضغط الدم.