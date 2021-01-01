من الأمراض المزمنة .. إليك أعراض قصور القلب

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أعراض قصور القلب

يعد قصور القلب الاحتقاني من الأمراض المزمنة التى تهدد صحة وحياة الإنسان حيث لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم بكمية كافية لاحتياجات الجسم.

وبسبب عدم ضخ الكثير من الدم لأعضاء الجسم عند الإصابة بمرض قصور القلب الاحتقاني يتراكم الدم في أجزاء أخرى من الجسم خاصة في رئتيك وساقيك وقدميك.

ونقلا عن موقع “ كليفند كلينك” تشمل أعراض قصور القلب الاحتقاني ما يلي:

ضيق في التنفس .
الاستيقاظ بضيق في التنفس في الليل.
ألم في الصدر .
خفقان القلب .
التعب عندما تكون نشطًا.
تورم في الكاحلين والساقين والبطن.
زيادة الوزن.
الحاجة للتبول أثناء الراحة في الليل.
سعال جاف.
معدة ممتلئة ومنتفخة أو صلبة.
فقدان الشهية أو اضطراب المعدة ( غثيان ).

في بعض الأحيان ، قد تكون لدي المصاب أعراض خفيفة من قصور القلب الاحتقاني أو لا تظهر على الإطلاق، هذا لا يعني أنك لم تعد تعاني من قصور القلب فيمكن أن تتراوح أعراض قصور القلب من خفيفة إلى شديدة وقد تأتي وتذهب.

يزداد فشل القلب الاحتقاني سوءًا بمرور الوقت،ومع تفاقمه قد يكون لديك علامات أو أعراض أكثر أو مختلفة.

المصدر: كليفند كلينك

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