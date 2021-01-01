جامعة عين شمس تحدد .. مواعيد التقدم للدراسات العليا والأوراق المطلوبة

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جامعة عين شمس تعلن:



مواعيد التقدم للدراسات العليا والأوارق المطلوبة



إجراءات القبول تتضمن فحص الملفات والدفع إلكترونيًّا بكلية البنات

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تخصصات جديدة تفي باحتياجات المجتمع وتتماشى مع «رؤية مصر 2030»يبحث آلاف الطلاب من خريجي الجامعات المختلفة، عن مواعيد التقدم للدراسات العليا بجامعة عين شمس، وكذلك الأوراق المطلوبة؛ وذلك لما تملكه الجامعة من برامج فريدة ومتميزة عن باقي الجامعات المصرية.الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، قالت إنه سيتم فتح باب القبول بالدراسات العليا بالكلية في شهر أغسطس المقبل، وفي جميع تخصصات الكلية “الأدبية والعلمية والتربوية”، على أن يتم القبول إلكترونيًّا على موقع جامعة عين شمس.وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، أن إجراءات القبول تتضمن ولأول مرة أيضًا، فحصا للملفات، والدفع إلكترونيًّا.وأكدت الدكتورة أميرة يوسف، أن هذا النظام الجديد، يسهل ويسرع من إجراءات القبول، وأن الدراسة متاحة للجنسَين من داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أنه من المعروف أن الكلية بها بعض التخصصات المتميزة والفريدة “الأدبية والعلمية والتربوية”، وجار أيضًا إنشاء بعض التخصصات الجديدة التي تفي احتياجات المجتمع، ويمكن التسجيل من هنا .ومن جهته، قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية تفتح باب القبول أمام دفعات جديدة ببرامج الدراسات العليا، والذي يعد إجراء سنويا من أجل تنشيط البحث العلمي، وتشجيع الطلاب على الوصول إلى أعلى المناصب العلمية؛ مما يسهم في الإكثار من النشر الدولي.وأكد عميد كلية الزراعة، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن كلية الزراعة جامعة عين شمس، تنفرد بعدد من برامج الدراسات العليا التي تتماشي مع «رؤية مصر 2030».وأشار عميد كلية الزراعة إلى أن جامعة عين شمس، تسعى للوصول إلى أفضل مستوى في تقديم خدماتها لأعضاء المجتمع الداخلي والخارجي، ومدى جاهزية البيئة التعليمية داخل الجامعة وملاءمتها لاحتياجات الطلاب.وكشف الدكتور أحمد جلال التخصصات في الماجستير بكلية الزراعة، وهي كالآتي:1- الهندسة الزراعية.2- قسم الأراضي.3- الاقتصاد الزراعي.4- الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي.5- الإنتاج الحيواني.6- إنتاج الدواجن.7- أمراض النبات.8- البساتين.9- علوم أغذية.10- الكيمياء الحيوية.11- المحاصيل.12- المكروبيولوجيا الزراعية.13- النبات الزراعي.14- وقاية النبات.15- الوراثة.ومن جهتها، أوضحت الدكتورة سحر موسى، عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس، أنه سيتم بدء قبول الأوراق للتقدم للتسجيل ببرامج الدراسات العليا (دكتوراه- ماجستير- دبلومات)، مشيرة إلى أنه يتم قبول الطلبات خلال جميع أيام العمل الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.وأشارت عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس، إلى أنه سيتم الإعلان بدء التقديم؛ بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني.وأوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم للماجستير، وهي كالآتي:1- شهادة البكالوريوس “تقدير جيد” على الأقل.2- شهادة الامتياز.3- بيان حالة تقديرات عربي +إنجليزي (4 سنوات البكالوريوس).4- شهادة ميلاد كمبيوتر.5- صورة البطاقة.6- صورتين شخصية.7- الموقف من التجنيد للذكور.ومن جهتها، كشفت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، شروط القبول ببرامج الدراسات العليا، وهي كالآتي:شروط القبول في دبلوم الدراسات العليايشترط أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى والمعاهد (شريطة معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات) بتقدير ”جيد” على الأقل.يدرس الطالب اللغة الأجنبية الثانية التي درسها في مرحلة الليسانس، ويمكن للطالب إضافة لغة أجنبية ثالثة قديمة أو حديثة من اللغات التي تُدَرَّس بكلية الألسن لتكون ضمن المقررات الاختيارية الحرة، بموافقة مجلس القسم العلمي.يُعْتَبَر الطالب مقيَّدًا بشكل مبدئي، إذا أنهى إجراءات القيد قبل نهاية الأسبوع الثاني من فصْلَي الخريف والربيع أو الأسبوع الأول من فصل الصيف، ولا يُسمح للطالب بحضور المقررات إلا إذا قُيِّد بشكل مبدئي.لا يُعْتَبَر الطالب مقيدًا بشكل نهائي في أي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة خلال المواعيد المعلنة بالكلية.المستندات المطلوبة للتقديم لدبلوم الدراسات العليافي تخصصات الأدب أو اللغة أو الترجمة (التحريرية، الفورية) أو تكنولوجيا الترجمةللطلاب المصريينأصل الشهادة + صورة منها على أن يكون هذا المؤهل صادرا من جامعة حكومية مصرية أو ما يعادلها طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.صورة بطاقة الرقم القومي.عدد 6 صور شخصية.موافقة جهة العمل لمن يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص.تقديم الموقف من التجنيد.إقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي درجة جامعية أخرى.إقرار بالالتزام بالإبلاغ عن أي تغير في عنوان سكن الطالب أو رقم تليفونه أو المحمول الخاص به.نموذج طلب الالتحاق وتملأ البيانات بوضوح.تقدم الأوراق داخل المظروف بالترتيب.لن يسمح بسحب أي مستند من المظروف بعد القبول.يجتاز الطالب امتحان قبول (تحرير وشفوي) بالكليةللطلاب الوافدينأصل الشهادات الدراسية وشهادات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.صورة جواز السفر الخاص بالطالب.جهة التمويل (على نفقة الطالب – منحة حكومية)يجتاز الطالب امتحان قبول (تحرير وشفوي) بالكلية