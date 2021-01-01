خبير للتغذية يجيب .. هل التمر أفضل لكسر الصيام أم تناول العصائر والمشروبات الغازية ؟

يعتبر تناول العصائر والمشروبات الغازية المليئة بالسكريات من العادات الضارة خصوصا لو تناولها الصائم لكسر الصيام فتقوم برفع الأنسولين وسكر الدم بشكل سريع ويصبح الجسم فى حالة تخرين سريع للدهون ولأى اطعمة تدخل الجسم خصوصا السكريات والكاربوهيدرات.
وأكد الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية أن تناول التمر هو الاصح لكسر الصيام فى رمضان، ويمكن تناول من 1 الى 3 تمرات مع نصف كوب ماء أو لبن.
ومن فوائد تناول التمر للصائم..
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