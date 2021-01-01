خبير للتغذية يجيب .. هل التمر أفضل لكسر الصيام أم تناول العصائر والمشروبات الغازية ؟

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صورة الخبر: التمر
التمر

يعتبر تناول العصائر والمشروبات الغازية المليئة بالسكريات من العادات الضارة خصوصا لو تناولها الصائم لكسر الصيام فتقوم برفع الأنسولين وسكر الدم بشكل سريع ويصبح الجسم فى حالة تخرين سريع للدهون ولأى اطعمة تدخل الجسم خصوصا السكريات والكاربوهيدرات.

وأكد الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية أن تناول التمر هو الاصح لكسر الصيام فى رمضان، ويمكن تناول من 1 الى 3 تمرات مع نصف كوب ماء أو لبن.

ومن فوائد تناول التمر للصائم..

1- التمر يمد الجسم بالطاقة فى صورة السكريات وده بيحتاجه الجسم فى فترة الصيام

2- بيحتوى التمر على للألياف الغذائية وهى بتحفز حركة الامعاء وتعمل على الوقاية من الإمساك اللى بيعتبر من مشاكل الصيام

3- الافطار على التمر بيكسر حدة الجوع الصائم وده بيساعد فى عدم تناول كمية كبيرة من الطعام على وجبة الإفطار

المصدر: elbalad

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