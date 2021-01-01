جامعة عين شمس تحدد موعد إعلان نتائج منتصف امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني موضحاً أن نتيجة الامتحانات سوف يتم الإعلان عنها في منتصف شهر أبريل .



موعد إعلان نتيجة منتصف امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الكلية تواصل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي سوف تنتهي في 7أبريل .





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وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بـ جامعة عين شمس، ان الدراسة مستمرة طوال الشهر الكريم دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.وأضاف أنه سيكون هناك تقليل في أوقات المحاضرات، خلال ايام الامتحانات وأن اليوم الدراسي سينتهي في تمام الساعة 3 عصرًا قبل الإفطار بوقت كاف.وأشار إلى أن وقت المحاضرة خلال الشهر الكريم 55 دقيقة، بدلًا من ساعة ونصف، موضحًا أنه سيتم إعلان الجداول الجديدة قريبًا، والتغيير سيكون في المدة الزمنية فقط وليس في المواد الدراسية.وقال الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ، أن القواعد التي تم اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تُركت لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، وضرورة أن تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.أكد الدكتور حسام طنطاوي، إنه تم انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقتين: الأولى، والثانية بجميع برامج الكلية، تطبيقًا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية، التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على أن يُخصص له 10 درجات.وكشف عميد كلية الاثار جامعة عين شمس، أن يتم الاعلان عن نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول خلال أسبوع بعد الانتهاء من الامتحانات عبر المنصة الالكترونية للطلاب .