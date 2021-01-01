الاستعلام والتظلم على مخالفات المرور .. أعرف الخطوات

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023 والتظلم عليها بالمجان.. سيطرت على محركات البحث منذ إعلان نيابة المرور عن تدشين موقع إلكتروني للكشف عن مخالفات المرور والتظلم عليها وسداد قيمة المخالفة أون لاين من المنزل عبر الانترنت..«المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة خدمتها وتنشر خلال هذا التقرير كيفية الاستفسار عن المخالفات المرور وتكشف عن الرابط الجديد لنيابة المرور لتسهيل في عمليات البحص عن مخالفات رخصة السيارة وأيضا رخصة القيادة.



مخالفات المرور 2023

نيابة المرور وضعت خطوات جديدة في طرق الأستعلام عن المخالفات السيارة والتظلم عليها للحفاظ على سرية بيانات السيارة وبيانات مالكها ووضعت شرط جديد بضرورة ادخال الرقم القومي وهاتف المحمول الخاص بمالك السيارة حتي يتمكن من إظهار جميع مخالفات المسجلة في المرور، كما وضع قانون المرور بند جديد على مضاعفة عقوبة المخالفة في حال تكرار قائد السيارة نفس المخالفة المرورية للمرة الثانية، خلال مدة 6 أشهر فقط من تاريخ وقوع المخالفة الاولي.



خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2023

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1- الدخول على موقع نيابة المرور المصرية هنـا https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices2- اختيار كلمة «بيانات المرور» الموجودة على يمين الصفحة الضغط عليها.3- اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة أو مخالفات رخصة القيادة حسب الرغبة.4- ادخال بيانات السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفاتها أو بيانات رخصة القيادة في حالة الرغبة في البحث عن مخالفتها.5- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، بكتابة الأرقام وثم الحروف.6- الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور لتظهر جميع المخالفات المرور الني يجب دفعها.إجراءات التظلم على مخالفات المرور برقم القومي الخاص بمالك السيارة 2023الخطوة الأولي: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنيابة المرور هنـا https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservicesالخطوة الثانية: اختيار كلمة «التظلمات» سواء كانت خاصة بالسيارة أو القيادة والضغط عليهاالخطوة الثالثة: كتابة الرقم القومي داخل الخانة المخصصة لها على الموقع.الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة لظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بحديها الأقصي والأدني.الخطوة الخامسة: الضغط علي كلمة "الموافقة" علي الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، ثم الضغط على كلمة «إرسال». ‏الخطوة السادسة: يظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، مدون برقم الطلب، احفظ به لاستخدام الرقم في متابعة النتيجة.الخطوة السابعة: بعد أقل من 24 ساعة ترسل نتيجة التظلم على المخالفة عبررسالة على رقم تليفوك المحمول.أنواع مخالفات المرور 2023هناك نوعين من مخالفات طبقا لما ورد في قانون المرور الجديد الأولي مخالفات يجوز التصالح أو الظلم عليها، والأخري لا يجوز التظلم عليها وهي كالأتيمخالفات المرور التي يجوز التظلم عليها أون لاين 20231- عدم تنفيذ تعليمات رجل المرور عقوبتها تصل إلي 1000 جنيه كحد أقصي و1000 جنيه الحد الأدنى.2- قيادة المركبة بلوحات معدنية مزورة، أو بدون لوحات معدنية، عقوبتها الحد الأقصى تصل إلي 2000 جنيه و1000 جنيه كحد أدني..3- تغيير لون أو شكل اللوحات المعدنية تصل عقوبة الحد الأقصى 1500 جنيه وفي حالة التظلم تصل إلي 300 جنيه.4- تجاوز قائد السيارة السرعة المقررة على الطريق السريع عقوبة الحد الأقصى تصل أيضا إلي 1500 جنيه، أما الحد الأدنى يصل إلي 300 جنيه.5- انتهاء المدة المحددة لرخصة قيادة السيارة عقوبتها تصل إلي 2000 جنيه كحد اقصى، أما الحد الأدنى يصل إلي 1000 جنيه.6- كسر إشارة المرور عقوبتها تصل كحد أقصى 1000 جنيه، والحد الأدنى للدفع يصل إلى 500 جنيه.7- التحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة عقوبتها تصل إلي 300 جنيه كحد أقصى، أما الحد الأدنى يصل إلي 100 جنيه.8- مخالفة السير عن المسار المحدد للسيارة، تكون عقوبة الحد الأقصى تصل إلي 1000 جنيه، ويصل الحد الأدنى إلي 500 جنيه.9- توقف قائد السيارة المتعمد على الكوبري عقوبتها تصل إلي 1000 جنيه كحد أقصى للمخالفة و100 جنيه كحد أدنى.10- سير قائد السيارة ببطء شديد على الطريق السريعة عقوبتها تصل إلي 100 جنيه كحد أقصى، والحد الأدنى يصل إلي 100 جنيه.11- السير ببطء شديد في الجسر تكون عقوبة الحد الأقصى 1000 جنيه و100 جنيه الحد الأدني.12- التوقف المتعمد بتقاطع الطرق عقوبتها 1000 جنيه كحد أقصى 1000 جنيه و300 جنيه كحد أدني.13- عدم توافر شرط الأمان أو المتانة في السيارة عقوبتها تصل إلي 50 جنيه كحد أقصى، والحد الأدنى 20 جنيها.14- وقوف قائد السيارة في المكان الممنوع عقوبتها 500 جنيه كحد أقصى والحد الأدنى يصل إلي 200 جنيه.15- عدم وضع اللوحات المعدنية في المكان المخصص،عقوبة الحد الأقصى يصل إلي 300 جنيه والأدنى يصل إلي 100 جنيه.16- خروج دخان كثيف من السيارة عقوبتها تصل كحد أقصي 1500 جنيهًا، والحد الأدنى يصل إلي 500 جنيه.17- جلوس الأطفال أقل من سن 7 سنوات على المقعد الأمامي للسيارة عقوبتها تصل لـ 50 جنيه كحد أقصي، والأدنى يصل إلي 20 جنيهًا.18- قيادة سيارة بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر سواء على الطرق السريعة، أو في شوارع المدينة، عقوبتها تصل إلي 50 جنيهًا والأدنى 20 جنيهًا.19- عقوبة عدم افساح الطريق لسيارة الطوارئ، تصل إلي 50 جنيهًا، و20 جنيهًا كحد ادني.وتعرف أيضا علي مخالفات تعرضك للحبس وسحب رخصة السيارة في القانون الجديديلتزم قائد السيارة بدفع قيمة المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم عليها والتي حدد لها القانون حد أقصي وأدني حسب الآثار المترتبة على ارتكاب المخالفة من اضرار الغير أو تعطيل لحرك المرور في الشوارع الرئيسية.1- سير قائد السيارة عكس الاتجاة عقوبتها في القانون الجديد تصل إلي الحبس، وغرامة 3000 جنيه كحد أقصي، والحد الأدنى 1000 جنيه.2- تلاعب صاحب السيارة بأرقام أو بحروف اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة، عقوبتها 1500 جنيهًا كحد أقصى، والحد الأدنى 300 جنيه مع تعليق الرخصة لمدة 6 أشهر.3- السير بدون رخصة السيارة على الطريق عقوبتها تصل إلي 3000 جنيه، كحد أقصي، أما الحد الأدنى 1000 جنيه.4- عقوبة انتهاء مدة رخصة قيادة سيارة تصل إلي 2000 جنيه كحد اقصي، وأما الحد الأدنى يصل إلي 1000 جنيه مع سحب الرخصة.5- تعدي قائد المركبة على رجل المرور في الشارع، عقوبتها تصل إلي 1500 جنيهًا كحد أقصي، وأما الحد الأدني يصل إلي 300 جنيه.6- تركيب قائد السيارة جهاز إنذار يخالف القانون عقوبتها 100 جنيه كحد أقصى للمخالفة، أما الحد الأدنى يصل إلي 500 جنيه.7- تركيب قائد السيارة سرينة هوائية مخالفة للقانون عقوبتها 1000جنيه كحد أقصى للمخالفة، أما الحد الأدنى 500 جنيه.8– عقوبة السير بسيارة الفرامل الخاص بها غير صالح لاستخدام الحد الأقصى 1500 جنيهُا، والحد الأدنى عقوبتها 300 جنيه.9- مشاركة قائد السيارة في موكب الأفراح عقوبتها تصل إلي 1000 جنيه كحد أقصي، أما الحد الأدنى يصل إلي 300 جنيه للمخالفة.10- عقوبة عدم قيادم قائد السيارة بابلاغ قسم الشرطة عن الحادث الذي تسبب في وقوع إصابات، يصل إلي 1000 جنيه كحد أقصي و500 جنيه كحد أدني للمخالفة.11- السير بالسيارة وزجاج الخاص بها مكسور غرامتها تصل إلي 100 جنيه فقط كحد أقصى، و20 جنيهًا كحد أدنى للمخالفة.12- غرامة عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة تصل إلي 300 جنيه كحد أقصى للمخالفة، و100 جنيه كحد أدني.13- تركيب قائد السيارة ستائر تحجب الرؤية في الكبينة عقوبتها 100 جنيه كحد أقصى، و20 جنيه فقط كحد أدني.14- عقوبة قيادة السيارة دون حزام أمان تصل إلي 300 جنيه، كحد أقصي و100 جنيه كحد أدني للمخالفة.15- تركيب زجاج ملون (فامية) في السيارة يحجب الرؤية عقوبتها 100 جنيه كحد أقصي، و20 جنيهًا كحد أدني للمخالفة.