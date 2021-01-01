الأهلي يقرر معاقبة عبد القادر بعد واقعة كولر

استقر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي توقيع عقوبة مالية علي أحمد عبد القادر الجناح الأيسر شريطة التحقق من ثبوت واقعة تعامله بشكل غير لائق مع المدير الفني عقب نهاية مباراة الهلال السوداني التي جرت مساء أمس باستاد القاهرة.
وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن إدارة الكرة سوف توقع عقوبة مالية علي اللاعب حال تحري الأمر والتأكد من صحة الواقعة حسب رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني.
وأضاف: "لم يتحدث أحد طوال اليوم وهناك تجمع للفريق حالياً وسيتم خوض المران والتأكد من الواقعة وهناك عقوبة مالية دون شك".
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