الأهلي يقرر معاقبة عبد القادر بعد واقعة كولر



أحمد عبد القادر أحمد عبد القادر

استقر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي توقيع عقوبة مالية علي أحمد عبد القادر الجناح الأيسر شريطة التحقق من ثبوت واقعة تعامله بشكل غير لائق مع المدير الفني عقب نهاية مباراة الهلال السوداني التي جرت مساء أمس باستاد القاهرة.



وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن إدارة الكرة سوف توقع عقوبة مالية علي اللاعب حال تحري الأمر والتأكد من صحة الواقعة حسب رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني.



وأضاف: "لم يتحدث أحد طوال اليوم وهناك تجمع للفريق حالياً وسيتم خوض المران والتأكد من الواقعة وهناك عقوبة مالية دون شك".

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وأوضح: "مشاركة اللاعب من عدمه تعود للمدير الفني نفسه في الفترة المقبلة".وكانت بعض اللقطات المصورة قد أظهرت عدم رغبة عبدالقادر في مصافحة مدربة بعد نهاية المباراة والفوز علي الهلال والتأهل لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.وحقق الأهلي الفوز على الهلال بنتيجة 3-0، ليصعد لربع النهائي في انتظار القرعة المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.