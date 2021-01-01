اتحاد الكرة يحدد قواعد نهائي كأس مصر يبن الأهلي و بيراميدز

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تلقي النادي الأهلي إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتحديد التاسعة والربع من مساء الأثنين 10 أبريل موعداً لمباراة الفريق الأحمر مع بيراميدز في نهائي نسخة 2021-2022 لكأس مصر.



وعلم مراسل يلا كورة، أن الخطاب تضمن أن المباراة ستقام بإستاد القاهرة مساء الأثنين 10 أبريل، واذا انتهي الوقت الاصلي لها بالتعادل سوف يتم اللجوء للوقت الإضافي وبعدها ركلات الجزاء الترجيحية حال استمرار التعادل، لتحديد الفائز باللقب الذي سيواجه الزمالك يوم 5 مايو المقبل علي لقب السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وشمل الخطاب أن الأهلي سيرتدي زيه الأصلي فيما سيكون بيراميدز ملزم باللعب بالزي الاحتياطي ويكون الفريق الأحمر مسئولاً عن كرات المباراة.

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وطالب اتحاد الكرة بضرورة الإلتزام بتنفيذ الحقوق التسويقية والتجارية المنصوص عليها بين الجبلاية والشركة الراعية على أن يكون الناديين مسئوليين مسئولية كاملة في حالة عدم تنفيذ ذلك.