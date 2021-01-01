زيادة على أسعار بيجو 5008 في مصر



بيجو 5008 بيجو 5008

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، بدأت شركة مانسكو خلال شهر رمضان في رفع أسعار موديلات 2023 في السوق المحلي، ومن ضمنهم موديل 2023 من بيجو 5008 الذي ينتمي لفئة كروس أوفر وSUV، وتعتبر السيارة الأعلى والأغلى ثمنا بهذه الفئة ضمن سيارات بيجو الجديدة في السوق المصري.



أما بالنسبة للأسعار الرسمية لهذا الموديل فهي كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى Active بسعر مليون و265 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).

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- فئة ثانية Allure بسعر مليون و365 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).- فئة ثالثة GT بسعر مليون و490 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر مليون و500 ألف جنيه (بعد زيادة 100 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المتاحة مع هذا الموديل التالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- مكابح يد كهربائية.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي محيطي قوي من شركة فوكال الفرنسية.