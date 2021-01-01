يتخطى سعر فولكس فاجن جولف حاجز المليون وربع جنيه مصري

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فولكس فاجن جولف

بشكل رسمي تم الإعلان من خلال شركة EATC عن تقديم زيادة سعرية على موديلاتها في السوق المصري، وذلك باعتبارها وكيلا لسيارات فولكس فاجن الألمانية في مصر، حيث تضمنت هذه الموديلات الجيل الجديد من فولكس فاجن جولف، حيث تم ذكر أسعار هذا الموديل كالتالي بعد الزيادة:

- فئة واحدة فقط liFE بسعر مليون و290 ألف جنيه (بعد زيادة 190 ألف جنيه).

وتعتبر هذه زيادة كبيرة جدا على هذه السيارة من فئة هاتشباك، والتي أصبح سعرها بعد الزيادة يتخطى أكثر من مليون وربع جنيه مصري.

المصدر: التوكيل

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