بـ 430 ألف جنيه ..ميتسوبيشي 2023 يابانية



ميتسوبيشي أتراج ميتسوبيشي أتراج

تتوافر سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 في سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة بمختلف الفئات ومنها، السيدان، والكروس أوفر، والـ SUV، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي العمل بكل سهولة، ومن هذه السيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023، وتنتمي أتراج 2023 الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وهي سيارة يابانية الصنع .



محرك ميتسوبيشي أتراج

تنتج سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 قوة تصل الي 76 حصان، بفضل امتلاكها محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.



أبعاد ميتسوبيشي أتراج

جاءت سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 في سوق السيارات المصري بطول 4305 مم، وعرض 1670 مم، وارتفاع 1515 مم، وقاعدة عجلات يصل طولها 2550 مم.

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مقصورة ميتسوبيشي أتراجتحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات منها، وسائد هوائية، وABS وهو عبارة عن نظام فرامل المانعة للانغلاق، و EBD وهو عبارة عن نظام توزيع الكتروني للفرامل، و ESP وهو برنامج التحكم في ثبات السيارة، وحساسات ركن، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وتتصل بالأجهزة الذكية لاسلكيا، وبلوتوث، وتدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتكيف هواء أوتوماتيك، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك بضغطة واحدة .سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 في مصر :يصل سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 في سوق السيارات المصري الي 430 ألف جنيه، وهي تباع من خلال فئة واحدة فقط .