بـ 430 ألف جنيه ..ميتسوبيشي 2023 يابانية

تتوافر سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 في سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة بمختلف الفئات ومنها، السيدان، والكروس أوفر، والـ SUV، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي العمل بكل سهولة، ومن هذه السيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023، وتنتمي أتراج 2023 الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وهي سيارة يابانية الصنع .
محرك ميتسوبيشي أتراج
تنتج سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 قوة تصل الي 76 حصان، بفضل امتلاكها محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.
أبعاد ميتسوبيشي أتراج
جاءت سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 في سوق السيارات المصري بطول 4305 مم، وعرض 1670 مم، وارتفاع 1515 مم، وقاعدة عجلات يصل طولها 2550 مم.
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