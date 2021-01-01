بـ 445 ألف جنيه شيري اريزو 5 أعلي فئة 2023

تقدم شركة شيري الصينية عدد لا محدود من سياراتها الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري، وتتنوع تلك الفئات ما بين السيدان، والكروس أوفر، ومن هذه الإصدارات سيارة شيري اريزو موديل 2023، التي تتوافر في مصر بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها حساسات ركن خلفية، ويوجد منها 3 فئات داخل السوق المصري للسيارات يختلفوا في الأسعار والتجهيزات .
أبعاد شيري اريزو 5
تتوافر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وحجم الحقيبة الخلفية يصل الي 430 لتر .
محرك شيري اريزو 5
تمتلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج السيارة قوة 114 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر، وسرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .
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