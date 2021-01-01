هاتف جديد يغزو الأسواق بميزات قوية..آيفون بشكل أندرويد..



Meizu 20 Pro Meizu 20 Pro

أطلقت شركة Meizu الصينية، هاتفها الأحدث Meizu 20 Pro الذي ينتمي للفئة المتوسطة، مع ميزات مذهلة وبسعر مناسب.







سعر ومواصفات Meizu 20 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Meizu 20 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED، بقياس 6.81 بوصة، وبدقة 1368 × 3192 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، مع تصميم مسطح الشكل مشابه لهواتف آيفون.

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ويتميز هاتف Meizu 20 Pro، بشاشة مسطحة وهيكل مربع الشكل مشابه لهواتف آيفون تبلغ أبعاده 164.2× 76.4 × 7.8 ملميتر، ويبلغ وزنه 209 جرام، محمى ضد الغبار وفقا لمعيار IP54، ويتمتع الهاتف بتصميم كاميرا مشابه إلى حد ما عدسات هواتف جلاكسي من سامسونج.ويأتي الهاتف الجديد من الشركة الصينية، عبر معالجات 4 نانومتر باستخدام معالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، وسيتم التعامل مع الرسومات على الهاتف من خلال بطاقة معالجة الرسومات المدمجة Adreno 740.وكما يتمتع الهاتف بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، إضافة إلى إتاحة إمكانية دعم توسيع الذاكرة على هذا الجهاز، حيث يحتوي على فتحة مخصصة لاستخدام بطاقة ذاكرة خارجية.وفي قسم الكاميرا، يوجد إعداد ثلاثي للكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف الذكي Meizu 20 Pro، يشتمل جميعها على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وتقدم خيارات منوعة من الوظائف رئيسية وزاوية فائقة الاتساع وتقريب.كما توجد في الجزء الأمامي من الهاتف الذكي كاميرا صور شخصية بدقة 32 ميجابكسل، لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو، وتتميز شاشة الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفلها.وتم تجهيز هاتف Meizu 20 Pro الجديد ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويحتوي أيضا على العديد من المميزات مثل الشحن السريع بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.ويتوفر هاتف Meizu 20 Pro في 3 ألوان هي: الأسود والذهبي والفضي، ويبلغ سعر الإصدار الأساسي بسعة 12 + 128 جيجابايت حوالي 582 دولار أمريكي (أي ما يعادل 17970 جنيه مصري).