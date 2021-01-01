سعر و مواصفات جوال POCO C40 في السعودية



POCO C40 POCO C40

يبحث المستخدمون عبر الإنترنت في السعودية عن مواصفات وسعر جوال شاومي POCO C40 والذي يأتي ببطارية بسعة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات جوال شاومي POCO C40.







مواصفات جوال POCO C40

يأتى جوال شاومي POCO C40 بشاشه Dot Drop LCD مقاس 6.71 بوصة، والتي تعد أكبر شاشة عرض في هواتف بوكو مع دعم بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla المقاومة للخدش، وبمعدل سطوع يصل إلى 400 nits، مع استكمالها بخاصية ضبط السطوع والتي تسمح بالضبط التلقائي لسطوع الشاشة بما يتناسب مع ضوء الشمس المباشر في الصيف.

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كما تأتي الشاشة بضع القراءة الذي يحول الشاشة إلى لون أكثر دفئًا لتقليل إجهاد العين أثناء القراءة الطويلة وبالإضافة للبطارية التي يضمها الهاتف الذكي الجديد والتى تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، وتدوم لأكثر من يومين بشحنة واحدة فهو يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات مع مكبر صوت قوي لتعزيز تجربة المستخدمين بشكل عام حيث قال أنجوس نج، رئيس تسويق المنتجات في بوكو جلوبال نأمل بشدة أن تصبح الهواتف الذكية مع POCO C40 سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للمبتدئين.كما يأتى جوال POCO C40، بتصميم كاميرا خلفية مميزة ومزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. علاوة على دعم إضافي لمجموعة واسعة من أنماط التصوير الفوتوغرافي والفيديو المبتكرة، وتعد الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، بينما تسمح عدسة مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل باكتشاف العمق في الوقت الفعلي.سعر جوال شاوميويأتي شاومي POCO C40 بمعالج JR510 octa-core من JLQ Technology، بتكنولوجيا التصنيع بدقة 11 نانومتر مع ثمانية أنوية Cortex-A55 تصل سرعتها إلى 2.0 جيجا هرتز ويتوفر جوال POCO C40، في 3 ألوان هي: كورال جرين وباور بلاك وبوكو الأصفر ويأتي بسعتين مختلفتين 3 جيجابايت + 32 جيجابايت أو 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت كذاكرة ويبلغ سعره 475 ريال.وشاومي هي شَّرِكَة إلكترونيات صينيَّة مُتَعَدّدَة الجنسيّات أُسّست في أبريل 2010 ومقرها في بكين،تعمل وتستثمر في مَجَالِ صناعة أَجهِزَة الهواتِف الذَكِيّة وتطبيقاتها والأَجهِزَة اللوحية وأجهزة الحاسوب المَحمُولة والأَجهِزَة المنزليَّة والحقائب والأحذية والإلكترونيّات الاستهلاكيّة والعديد مِن المُنتجات الأُخرى،وفي 2017 كانت تُعد الشَّرِكَة الرابعة عالميًا بَعدَ أبل وسامسونج وهواوي ولهَا عدَّة مقرَّات رئيسيَّة في سنغافورة وماليزيا والهند.وأَصَدَرَت شاومي أول هَواتِفها الذكية في أغسطس 2011، وسُرعان ما أصبحت رابع أكبر شَّرِكَة مصنعة للهَواتِف الذَكِيّة فِي العَالم في الرُبع الثاني مِن 2018، طورت شاومي مَجمُوعَة واسعة مِن الأَجهِزَة الإلكترونيَّة الاستهلاكيّة ومنتجات المنزل الذَكِيّ بَلَغَت أَكثَرَ مِن 100 مليُون جهاز ذكي وَفِي 2019 بلغَ عدد مُستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليُون مُستَخدم نشط شهريًّا.