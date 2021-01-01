

Xiaomi 13 pro Xiaomi 13 pro

أطلقت شركة شاومي هاتفها الرائد الجديد (شاومي 13 برو) Xiaomi 13 pro في المنطقة العربية خلال شهر مارس الماضي، الذي يتميز بالتصميم الأنيق، والأداء القوي، بالإضافة إلى الإمكانيات القوية في الكاميرا بفضل نظام كاميرا Leica الاحترافي مع مستشعر بمقاس 1 بوصة.



يعتبر هاتف (Xiaomi 13 pro) أحد هواتف أندرويد الرائدة التي أُطلقت حتى الآن في عام 2023، بسبب مواصفاته وما يدعمه من ميزات جديدة.



إليك مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 13 pro:

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1- التصميم:يأتي الهاتف بتصميم أنيق من السيراميك – الذي يعد أكثر متانة من الزجاج الذي يغطي الجزء الخلفي من معظم الهواتف – مع حافات منحنية من الجهتين الأمامية والخلفية تتقابل مع الإطار المصنوع من الألمنيوم الذي يحيط بالهيكل، وهذا يجعله أكثر انسيابية ويسهل حمله بيد واحدة واستخدامه لفترات طويلة.وفي الجهة الخلفية ستجد كاميرا ثلاثية في إطار مربع في الجهة اليسرى، وفي الجهة الأمامية للهاتف ستجد نتوء في أعلى منتصف الشاشة يضم الكاميرا الأمامية الأحادية العدسة، كما أن الشاشة مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Victus لمقاومة الخدوش والصدمات.2- الشاشة:يأتي هاتف (Xiaomi 13 pro) بشاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.73 بوصات، وبدقة 3200 × 1440 بكسل، وبكثافة 522 بكسلًا في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (+HDR10).ولكن أهم ما يميز شاشة هاتف (Xiaomi 13 pro) هو درجة السطوع، إذ تأتي بإضاءة تصل حتى 1900 شمعة، وهو رقم يتفوق فيه الهاتف على جميع هواتف أندرويد المتاحة في السوق حتى الآن، ولا يتجاوزه سوى هاتف (آيفون 14 برو) الذي تصل إضاءة شاشته إلى 2000 شمعة، وتعني هذه الميزة أنه يمكنك استخدام هاتف شاومي تحت إضاءة الشمس الساطعة بدون أن تعاني من عدم رؤية ما في الشاشة.ويعرف معدل التحديث بعدد مرات تحديث الشاشة في كل ثانية، وبالتالي كلما ارتفع معدل التحديث، زادت سرعة استجابة الشاشة، ومع معدل التحديث التكيفي يمكن أن ينخفض معدل تحديث الشاشة إلى 1 هرتز للمحتوى الثابت، ويتحول تلقائيًا إلى 120 هرتزًا أثناء اللعب، وينخفض إلى 30 هرتزًا عند مشاهدة مقاطع الفيديو، مما يسمح للجهاز بالحفاظ على عمر البطارية لأطول وقت ممكن.3- الأداء:مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 13 proيعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى بتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف سامسونج (Galaxy S23).ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X؛ بسعة 12 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت.الكاميرا:يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر بقياس 1 بوصة من نوع Sony IMX989 مع عدسات من شركة Leica وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تقنيات (Hyper OIS) لتثبيت الصورة، و PDAF، و Dual Pixel، و Laser AF.والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 70 مرة متفوقًا على هاتف سامسونج (Galaxy S23 Ultra) الذي يصل معدل التقريب الرقمي فيه إلى 30 مرة فقط.مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 13 proيعتبر نظام الكاميرا هو الميزة الرئيسية في هاتف (Xiaomi 13 pro)، وذلك لعدة أسباب؛ أولًا: يضم الهاتف كاميرا ثلاثيو العدسات وجميعها بدقة 50 ميجابكسل، ثانيًا: تتميز العدسة الأساسية بمستشعر كبير بمقاس 1 بوصة – الذي ظهر لأول مرة في هاتف (Xiaomi 12S Ultra) الذي أطلقته الشركة في الصين فقط في عام 2022 – إنه مستشعر أكبر مما ستجده في معظم الهواتف الذكية، وهذا يضمن التقاط كمية أكبر من الضوء وبالتالي تقديم صور ليلية احترافية.ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية أحادية بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم التركيز التلقائي، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.البطارية ونظام التشغيل:مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 13 proيعمل الهاتف ببطارية سعتها 4820 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 120 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واطًا، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 10 واط.كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، الخاصة بشركة شاومي، التي طورتها ليسهل استخدامها.السعر:مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 13 proطرحت شركة شاومي هاتفها الذكي الرائد الجديد (Xiaomi 13 Pro) في السعودية خلال شهر مارس 2023، بسعر 4399 ريالًا سعوديًا، ويتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأسود.