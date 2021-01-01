تبدأ وان بلس في تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز OnePlus Pad في 28 من أبريل

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حددت شركة وان بلس يوم 28 من أبريل لبدء تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز OnePlus Pad في الأسواق العالمية.



أطلقت شركة وان بلس جهاز OnePlus Pad اللوحي للأسواق العالمية منذ بضعة أشهر، إلا أن الشركة لم تعلن عن سعر الجهاز وموعد بدء تلقي طلبات الحجز المسبق خلال هذا الوقت.



واليوم تؤكد العملاق الصيني على خططها لبدء تلقي طلبات الحجز المسبق في 28 من شهر ابريل الجاري، على أن يتم التسجيل عبر موقع الشركة الرسمي.

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ولقد قدمت وان بلس الجهاز اللوحي بحجم شاشة 11.6 إنش، بمعدل تحديث 144Hz، ودقة عرض 2800 في 2000 بيكسل، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 500 nit.أيضاً يضم جهاز OnePlus Pad رقاقة معالج Dimensity 9000، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.كما يدعم الجهاز اللوحي تقنية Dolby Atmos، وDolby Vision، وتقنية “Omnibearing Sound Field”، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 9510 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.ويضم OnePlus Pad كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OxygenOS 13.