سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 2-4-2023 بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة

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سعر الذهب اليوم الأحد 2-4-2023 سجل حالة من الاستقرار بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة المصرية، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 ثبات على آخر تراجع له بنحو 20 جنيهًا في سعر جرام الذهب، جاء ذلك على خلفية قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%.



سعر الذهب اليوم الأحد 2-4-2023



عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 2-4-2023 بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة

سعر الذهب الآن.. في السطور التالية، يقدم «المصري اليوم» لقرائه متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بالمصنعية في الصاغة، ولمعرفة تحديثات سعر الذهب مباشر (اضغط هنا).

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