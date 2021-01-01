عليك بهذه الوصايا الغذائية..لصيام مليء بالطاقة والنشاط..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

لصيام مليء بالطاقة والنشاط، لابد من الاهتمام بالنظام الغذائي، وما تتناوله بشكل خاص في وجبة السحور؛ لأن ما تتناوله في وجبة السحور يؤثر على حالتك الصحية ونشاطك في اليوم التالي، ولذلك لابد من اختيار الاطعمة التي تتناولها في السحور لصيام مليء بالطاقة والنشاط.



وحتى لا تعاني من انحساب الطاقة مع منتصف نهار رمضان، ولصيام مليء بالطاقة والحيوية، فلادب أن تدرك جيدا الاطعمة والمشروبات التي تمنحك المزيد من الطاقة والنشاط، والتي تجعلهم يستمرون لساعات طويلة في نهار رمضان.



وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه لصيام مليء بالطاقة والنشاط؛ لابد من الاهتمام بتناول أطعمة ومشروبات في وجبتي الإفطار والسحور، تمد الجسم بالمزيد من الطاقة والحيوية، ليستطيع بذلها في اليوم التالي؛ لأن ما نتناوله في وجبتي الإفطار و السحور ينعكسان علينا خلال اليوم التالي، وخاصة وجبة السحور، لذلك فعلينا التركيز على الاطعمة والمشروبات التي تمد أجسامنا بطاقة تدوم طويلا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

قد يعجبك أيضا...

العصائر والفواكه في السحوروجبة السحور تعد من أهم الوجبات التي يجب التركيز فيها على الأطعمة التي تمدنا بالطاقة في اليوم التالي، وأهمها العصائر الطبيعية، والفاكهة، مع التركيز على تناول كميات كبيرة من المياه، فهي التي تمد الجسم بالأكسجين الذي يجعل اجهزة الجسم تعمل بكفاءة.السوائل والتمر بين الوجبتينعلينا الاهتمام بتناول المزيد من السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وبدء إفطارنا ببعض التمرات، فهي تمد الجسم بالطاقة، لذلك يجب تناوله أيضا في السحور ليمد الجسم بالطاقة خلال يوم الصيام التالي.الماء سر النشاط والحيويةيجب شرب المزيد من المياه في الفترة من بعد الافطار وحتى السحور، مما يساعد على حماية الجسم من الجفاف.البطيخهذه الفاكهة غنية بالماء والسوائل، فستمدك بما تحتاجه خلال نهار رمضان، مع ارتفاع درجة الحرارة التي تفقدك السوائل التي في جسمك، كما أنه يشعرك بالشبع والامتلاء، كذلك يحتوي البطيخ أيضا على الليكوبين، الذي يحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس.الزبادييعد الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروتين ومنخفضة الدهون، كما أنه يحتوي على البكتيريا المفيدة التي تحافظ على الجهاز الهضمي، فهو الأنسب في السحور.الكرفس والشمرليس هناك ما هو أسوأ من الشعور بالإنتفاخ بعد الإفطار، والحل في إضافة الكرفس والشمر لطبق السلطة، فهما بمثابة مدرات للبول، دون التسبب في جفاف الجسم، كما أنهما يحفزان الكليتين لطرد السموم والسوائل الزائدة من الجسم.الشاي الأخضرالحرص على تناول الشاي الأخضر يوميا بعد الإفطار يحافظ على رطوبة الجسم، ويعد وسيلة مثالية لإمداد الجسم بما يحتاجه من المياه الخاصة، كما أن الشاي الأخضر قد يكون مفيدا في مكافحة السرطان وأمراض القلب، وخافض للكوليسترول، كما أنه يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في التخلص من دهون الجسم.