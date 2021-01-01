منظفات طبيعية فعالة للبشرة الدهنية

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الاشخاص اللي بشرتهم دهنية عارفين ان العناية بالبشرة الدهنية مش مهمة سهلة ، واستخدام بعض المنظفات المنزلية للبشرة الدهنية ممكن يبقى ليه مفعول السحر لبشرتك ، التنضيف لازم يكون جزء اساسي من روتينك للعناية بالبشرة ، لانه هيساعدك على تنضيف البشرة وازالة الدهون الزيادة ، وهيدي بشرتك توهج ونضارة من غير ما يجردها من زيوتها الطبيعية ، وفي حين ان في منظفات كتير متوفرة في السوق ، الا انه المنظفات الطبيعية ارخص تكلفة واكتر صحة على المدى الطويل ، واستخدام مكونات طبيعية بسيطة من البيت ممكن يعملك نتايج اكتر بكتير مقارنة بالمنتجات التجارية اللي بتحتوي على مواد كيميائية ممكن تضر بشرتك ، والنهاردة هنتعرف مع بعض على 8 منظفات طبيعية للبشرة الدهنية.



منظفات طبيعية للبشرة الدهنية:

1- زيت الزيتون:

الحاجات اللي هتحتاجيها:



– كام نقطة من زيت الزيتون.

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– فوطة ناعمة.– ماية دافية.الطريقة:خدي كام نقطة من زيت الزيتون على راحة ايدك ، ودلكي بيه بشرتك في حركات دائرية ، سيبيه لمدة كام دقيقة ، وبعدها امسحيه بفوطة مبللة بالماية الدافية.استخدمي الطريقة دي يوميا بتنضيف البشرة.زيت الزيتون يعتبر من افضل المنظفات للبشرة الدهنية ، واظهرت التجارب ان زيت الزيتون فعال جدا في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد ، ومفيد جدا في التخلص من الشوائب من داخل الجلد ، وبيغذي البشرة وفي نفس الوقت مش بيخليها دهنية.2- اللبن:الحاجات اللي هتحتاجيها:– 3 معالق كبيرة لبن بارد.– 1 معلقة صغيرة من قشر البرتقان البودر.– قطعة قطن.الطريقة:اخلطي قشر البرتقان البودر مع اللبن ، باستخدام قطعة القطن خدي من الخليط ووزعيه على بشرتك ، دلكي الجلد في حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعه وبعدين عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة 5 دقايق تقريبا ، سيبيه لمدة 5 دقايق كمان ، وبعدها اشطفي بشرتك بماية فاترة.استخدمي المنظف ده يوميا.اللبن مفعولة ممتاز جدا في تنضيف الجلد وتجديد شبابه ، لانه بيحتوي على انزيمات واحماض طبيعية بتساعد على تنضيف البشرة وتوحيدها وتقشيرها ، وفعالية اللبن بتزيد كعامل تنضيف لما بيكون بارد ، وقشر البرتقان البودر بيساعد على موازنة الاس الهيدروجيني ، وبيتحكم في الدهون ، بيشد مسام الجلد ، وبيفتح البشرة.منظفات طبيعية للبشرة الدهنية3- منظف العسل والليمون:الحاجات اللي هتحتاجيها:– 2 معلقة كبيرة عسل.– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.الطريقة:اخلطي العسل مع عصير الليمون ، وممكن تضيفي كمية صغيرة من الماية لو لقيتي الخليط كثيف اوي ، وزعي الخليط على بشرتك ودلكيها لمدة دقيقة او دقيقتين ، سيبيه لمدة 10 دقايق ، وبعدها اشطفي بشرتك بالماية العادية.استخدمي المنظف ده يوميا قبل النوم.العسل والليمون مزيج قوي جدا للبشرة الدهنية ، حامض الستريك في عصير الليمون بيخليه عامل تنضيف مثالي ، والعسل بيساعد على ترطيب وتغذية البشرة ، الليمون بيساعد كمان على تقليل انتاج الجلد للزيوت الزيادة.منظفات طبيعية للبشرة الدهنية4- منظف الخيار والطماطم:الحاجات اللي هتحتاجيها:– ½ خيارة.– 1 حبة طماطم صغيرة.الطريقة:اهرسي الطماطم والخيار لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة ، وزعي الخليط على بشرتك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.استخدمي المنظف ده بشكل يومي.الخيار والطماطم من اكتر عوامل التنضيف الفعالة ، الطماطم بتساعد على تنضيف الاوساخ وتفتيح لون البشرة وبتعكس اضرار اشعة الشمس ، الخيار عامل تبريد ممتاز وبيدي البشرة نضارة ، والمكونين مع بعض بيساعدوا على ازالة الشوائب من الجلد والتحكم في الزيوت الزيادة.5- شاي البابونج:الحاجات اللي هتحتاجيها:– 1 كيس شاي بابونج.– كوباية ماية سخنة.– 1 معلقة صغيرة زيت لوز او زيت زيتون او زيت افوكادو.– 10 – 15 نقطة من زيت البابونج.– 4 – 5 كبسولات من زيت فيتامين E.الطريقة:انقعي كيس الشاي في كوباية ماية سخنة لمدة 15 دقيقة ، سيبي الشاي يبرد وبعدين ضيفي له باقي المكونات ، اخلطيهم كويس وانقلي المنظف في ازازة نضيفة ، واستخدميه يوميا كمنظف للبشرة.استخدميه من مرة لمرتين يوميا.البابونج بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وملطفة للبشرة ، وبيحسن الدورة الدموية في الجلد وبيصلح الاضرار اللي بتسببها اشعة الشمس والعوامل البيئية التانية ، كمان بيساعد على تفتيح البشرة وتقليل الزيوت الزيادة.6- خل التفاح:الحاجات اللي هتحتاجيها:– 1 معلقة كبيرة من خل التفاح.– 3 معالق كبيرة ماية.– قطن.الطريقة:خففي الخل بالماية ، رشي بشرتك بالماية وبعدها باستخدام قطعة القطن ادهني بشرتك بالخل المخفف بالماية ، وادهني البشرة بحركات تصاعدية ، سيبيه كام دقيقة وبعدها اغسليه بالماية ، بعدها نشفي بشرتك ورطبيها بمرطب مناسب او ممكن تستخدمي زيت الجوجوبا, او زيت جوز الهند, او الصبار.استخدمي منظف خل التفاح من مرتين او تلات مرات في الاسبوع.خل التفاح بيحتوي على مقشرات ، زي حمض الماليك ، اللي بيزيل الطبقة الباهتة والجلد الميت من البشرة ، وحموضتة الخفيفة بتساعد على موازنة درجة حموضة البشرة وامتصاص الزيوت الزيادة.ملحوظة: لو بشرتك حساسة ، اخلطي خل التفاح مع الماية بنسبة 1 : 5 يعني الماية تكون ضعف كمية الخل 5 مرات.7- ماية الورد:الحاجات اللي هتحتاجيها:– ماية ورد.– وسادة قطنية.الطريقة:انقعي الوسادة القطنية في ماية الورد وامسحي بيها بشرتك في حركات تصاعدية ، ممكن تشطفي بشرتك بعدها بالماية العادية او تسيبي ماية الورد عليها.استخدمي المنظف ده يوميا قبل النوم.ماية الورد مش بس بتنضف البشرة ، ولكن كمان بيهديها وبيوحد لونها وبيرطبها ، بيحسن الدورة الدموية وعملية تجديد الخلايا ، وخصائص موازنة الاس الهيدروجيني الموجودة فيه بتساعد في تحقيق التوازن في انتاج الزيوت.8- دقيق الحمص والكركم:الحاجات اللي هتحتاجيها:– ½ كوباية دقيق حمص.– ¼ كوباية عدس مطحون.– ½ معلقة صغيرم كركم.الطريقة:اخلطي المكونات مع بعض وخزنيها في علبة او برطمان ، استخدمي معلقة كبيرة من الخليط وافركي بيها بشرتك بعد ترطيبها بالماية ، سيبيه لكام دقيقة وبعدها اشطفيه بالماية.استخدمي المنظف ده يوميا.دقيق الحمص يعتبر مادة ماصه للشوائب والاوساخ والزيوت الزيادة من البشرة ، بالاضافة انه بيقشر البشرة وبيخليها نضرة.