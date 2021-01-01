أصبحت روبوتات الدردشة خطيرة.. أجبرت رجلا على الانتحار

لم تعد روبوتات الدردشة تهدد وظائف البشر، إنما امتدت الأمر إلى حياتهم، على الأقل كما حدث مع رجل بلجيكي انتحر بعد حوار ممتد مع أحد هذه الروبوتات.
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية في بلجيكا، أن رجلا أقدم على الانتحار بعد محادثات استمرت نحو 6 أسابيع مع روبوت دردشة على شكل تطبيق يحمل اسم "إليزا" Eliza، الذي يستعمل نموذجا لغويا مدعوما بالذكاء الاصطناعي.
وشجع التطبيق الرجل البلجيكي، الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، على الانتحار، بعدما طلب الأخير من التطبيق منح خيارات التضحية اللازمة من أجل حماية الكوكب.
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