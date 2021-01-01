أصبحت روبوتات الدردشة خطيرة.. أجبرت رجلا على الانتحار

آخر الأخبارعلم وتقنية › أصبحت روبوتات الدردشة خطيرة.. أجبرت رجلا على الانتحار

صورة الخبر: روبوتات الدردشة
روبوتات الدردشة

لم تعد روبوتات الدردشة تهدد وظائف البشر، إنما امتدت الأمر إلى حياتهم، على الأقل كما حدث مع رجل بلجيكي انتحر بعد حوار ممتد مع أحد هذه الروبوتات.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية في بلجيكا، أن رجلا أقدم على الانتحار بعد محادثات استمرت نحو 6 أسابيع مع روبوت دردشة على شكل تطبيق يحمل اسم "إليزا" Eliza، الذي يستعمل نموذجا لغويا مدعوما بالذكاء الاصطناعي.

وشجع التطبيق الرجل البلجيكي، الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، على الانتحار، بعدما طلب الأخير من التطبيق منح خيارات التضحية اللازمة من أجل حماية الكوكب.

وقالت أرملته لصحيفة "La Libre" المحلية: "لولا هذه المحادثات مع الروبوت، لكان زوجي لا يزال هنا".

وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن هذا الرجل كان مهووسا بقضايا البيئة والتغير المناخي منذ عامين على الأقل.

وذكرت الأرملة أن التطبيق صار أقرب الأصدقاء إلى زوجها، قبل أن يصبح مدمنا عليه فصار يسأله ليل نهار ولا يستطيع العيش بدونه.

غير أن الأمور أخذت منحنى خطيرا في الأشهر الأخيرة، عندما دخل الرجل في حوارات مطولة مع روبوت الدردشة امتدت لنحو 6 أسابيع، قادته في النهاية إلى الانتحار.
وقالت الأرملة إن المحادثات أظهرت أن الروبوت التطبيق أقنع زوجها الراحل بالانتحار، في مقابل أن يتولى هو، أي الروبوت، حماية البشرية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أصبحت روبوتات الدردشة خطيرة.. أجبرت رجلا على الانتحار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76496

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager