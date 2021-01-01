لقطات لـ"نمر أسود" نادر تم تصويره في كينيا لأول مرة دون مصيدة.. صور

تعتبر محمية مقاطعة لايكيبيا في كينيا، واحدة من أشهر المحميات في القارة السمراء نظرًا لطبيعتها الساحرة والخلابة مع وجود العديد من الحيوانات البرية النادرة، وهو ما يجعلها هدفًا دائمًا لعشاق الطبيعة والحياة البرية.
وفي هذا الصدد، أظهرت لقطات مذهلة لنمر أسود نادر في لايكيبيا كينيا، وهو أول المخلوقات التي يتم في إفريقيا بدون مصيدة كاميرا، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل شوهدت القطة المراوغة، وهي أنثى تبلغ من العمر عامين، أطلق عليها المتتبعون المحليون christened Giza، لأول مرة في المنطقة المحيطة بنهر إيواسو ناروك قبل 18 شهرًا، تم تسليمها في قمامة من شبلين إلى نمر مرقط أكثر شيوعًا.
على مدار عدة ليالٍ من المراقبة، بدأ المصور كريس برونسكيل وفريقه المتخصص من المتعقبين المحليين، بقيادة الحارس جوزيف موجامبي، في تكوين فهم لحركات القط وفي عدة مناسبات شاهدها وهي تعبر النهر عند غروب الشمس لبدء الصيد قبل عودتها بعد بضع ساعات، غالبًا ما تحمل فريستها.
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