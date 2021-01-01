لقطات لـ"نمر أسود" نادر تم تصويره في كينيا لأول مرة دون مصيدة.. صور

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تعتبر محمية مقاطعة لايكيبيا في كينيا، واحدة من أشهر المحميات في القارة السمراء نظرًا لطبيعتها الساحرة والخلابة مع وجود العديد من الحيوانات البرية النادرة، وهو ما يجعلها هدفًا دائمًا لعشاق الطبيعة والحياة البرية.



وفي هذا الصدد، أظهرت لقطات مذهلة لنمر أسود نادر في لايكيبيا كينيا، وهو أول المخلوقات التي يتم في إفريقيا بدون مصيدة كاميرا، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل شوهدت القطة المراوغة، وهي أنثى تبلغ من العمر عامين، أطلق عليها المتتبعون المحليون christened Giza، لأول مرة في المنطقة المحيطة بنهر إيواسو ناروك قبل 18 شهرًا، تم تسليمها في قمامة من شبلين إلى نمر مرقط أكثر شيوعًا.



على مدار عدة ليالٍ من المراقبة، بدأ المصور كريس برونسكيل وفريقه المتخصص من المتعقبين المحليين، بقيادة الحارس جوزيف موجامبي، في تكوين فهم لحركات القط وفي عدة مناسبات شاهدها وهي تعبر النهر عند غروب الشمس لبدء الصيد قبل عودتها بعد بضع ساعات، غالبًا ما تحمل فريستها.

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قال برونسكيل: "كان الحصول على فرصة تعقب النمر الأسود وتصويره من مسافة قريبة ، بمفرده في براري لايكيبيا ، بمثابة إثارة مذهلة وامتياز غير عادي".ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صورا للنمر الأسود، حيث سبق وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، منذ عدة أعوام وتحديدا في 2019، إن مصور بريطانى متخصص فى الحياة البرية تمكن من التقاط صور محترفة تعد الأولى خلال 100 عام للنمر الإفريقى الأسود، ليرصد بكاميراته ما وصفته الصحيفة بـ"الأسطورة" للنمر البرى النادر.وتمكن بوراود لوكاس من التقاط الصور فى كينيا فى ساعة متأخرة من الليل، عندما تجول النمر برفقة آخر فى السهول الكينية.وجاء المصور إلى كينيا أملا فى التقاط صورا لهذا النمر وسأل السكان المحليين عن الأماكن التى يمكن أن يتجول بها، وبالفعل وضع كاميرات كثيرة التقطت هذه الصور خلال ظلام الليل الدامس.