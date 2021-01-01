فى بولندا إحباط محاولة امرأة لسرقة قط من أحد أشهر المناطق السياحية



القط القط

أحبطت سارقة قطط فى إحدى محاولاتها لسرقة حيوان أليف من أكبر مناطق الجذب السياحى فى بولندا هو قطة سمينة تدعى Gacek بعد أن طاردها السكان المحليون، حيث شوهدت المرأة وهى تقفز فى سيارة أجرة بعد أن هرب القط Gacek بالاختباء أسفل سيارة قريبة.



ذاع صيت القط المسمى Gacek ليحظى بشهرة عالمية بعد حصوله على تصنيف Google من 5 من المراجعين، وأُطلق عليه اسم " king of Kaszubska The" فى إشارة إلى اسم الشارع الذى يعيش فيهGacek ، وقد تم تصنيفه على Google على أنه أعلى من الأماكن السياحية الأكثر تقليدية في المدينة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





قال مقدمو الرعاية للقطط: "اليوم سنتحدث عن موقف مزعج للغاية، قرر شخص آخر فى 20 مارس، بعد الساعة 7 صباحًا بقليل، محاولة سرقة Gacek، بالطبع لم ينجح الأمر، وهرب Gacek واختبأ تحت سيارة، وخاف الخاطف أيضًا، وشاهد الموقف شخص موثوق به من منطقة Gacek، حيث أحبطت محاولة السرقة".



وأضاف المنشور: "ننصح بشدة بعدم مثل هذه المحاولات، تتم مراقبة Gacek من قبل الكاميرات وأصدقائه من البشر، لذلك نأمل ألا يكون هناك المزيد من الأفكار الغبية مثل هذه"، وردا على سؤال من أحد المعجبين عن سبب إخفاء وجه المرأة، أجاب مقدمو الرعاية: "نريد تجنب المشاكل ولكن إذا لزم الأمر، فلدينا كل شيء".



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قال أحدهم يطلق على نفسه اسم "جوزيفيتا": "أفضل قط كيتي على الإطلاق، فتى جيد جدًا"، وكتب آخر يدعى فابيان ويب: "أفضل شيء رأيته في حياتى"، وفي هذه الأثناء، قالت إيمي سيبولد: "مذهل.. متحرك.. جميل.. الريادة.. 10/10، لا يمكن أن يوصي بأكثر من ذلك"، فيما اقترح زائر آخر للمدينة أن القطة قد تصبح خجولة بعض الشيء من الكاميرا.أنهى مقدمو الرعاية بالقطط منشوراتهم على موقع "إنستجرام" قائلين: "باختصار، كان هناك شخص ما يحاول سرقة Gacek فشل ونحن لا نوصي بهذا بشدة"، ودعا عضو مجلس محلى الآن عمدة المدينة إلى جعل جاسيك سفيرًا للقطط التي لا مأوى لها.في رسالة مفتوحة، كتب باتريك جاسكولسكي: " أطلب منك اهتمامك فيما يتعلق بحماية ودعم القطط التي تعيش بحرية في مدينتنا"، وأصبح Gacek، سواء أراد ذلك أم لا، بطل Szczecin ، ونشر اسم مدينتنا في جميع أنحاء العالم"، واختتم الخطاب: "جدير بالذكر أنه من وجهة نظر القانون، فإن مالك هذه القطط هو خزينة الدولة، والالتزام برعاية هذه الحيوانات يقع على عاتق البلدية".فى غضون ذلك، أعرب مأوى الحيوانات فى المدينة عن قلقه بشأن تضخم وزن جاسيك، ونسبوا الزيادة إلى كرم المارة من خلال إعطائه وجبات خفيفة، فقد ناشدوا الزوار التوقف عن إطعامه وبدلاً من ذلك وضع أى "حلويات" في سلة متوفرة حتى يتمكنوا من تنظيم الكمية التي يأكلها.