فى بولندا إحباط محاولة امرأة لسرقة قط من أحد أشهر المناطق السياحية

أحبطت سارقة قطط فى إحدى محاولاتها لسرقة حيوان أليف من أكبر مناطق الجذب السياحى فى بولندا هو قطة سمينة تدعى Gacek بعد أن طاردها السكان المحليون، حيث شوهدت المرأة وهى تقفز فى سيارة أجرة بعد أن هرب القط Gacek بالاختباء أسفل سيارة قريبة.
ذاع صيت القط المسمى Gacek ليحظى بشهرة عالمية بعد حصوله على تصنيف Google من 5 من المراجعين، وأُطلق عليه اسم " king of Kaszubska The" فى إشارة إلى اسم الشارع الذى يعيش فيهGacek ، وقد تم تصنيفه على Google على أنه أعلى من الأماكن السياحية الأكثر تقليدية في المدينة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
قال مقدمو الرعاية للقطط: "اليوم سنتحدث عن موقف مزعج للغاية، قرر شخص آخر فى 20 مارس، بعد الساعة 7 صباحًا بقليل، محاولة سرقة Gacek، بالطبع لم ينجح الأمر، وهرب Gacek واختبأ تحت سيارة، وخاف الخاطف أيضًا، وشاهد الموقف شخص موثوق به من منطقة Gacek، حيث أحبطت محاولة السرقة".
وأضاف المنشور: "ننصح بشدة بعدم مثل هذه المحاولات، تتم مراقبة Gacek من قبل الكاميرات وأصدقائه من البشر، لذلك نأمل ألا يكون هناك المزيد من الأفكار الغبية مثل هذه"، وردا على سؤال من أحد المعجبين عن سبب إخفاء وجه المرأة، أجاب مقدمو الرعاية: "نريد تجنب المشاكل ولكن إذا لزم الأمر، فلدينا كل شيء".
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