كيفية "إنشاء راديو" على YouTube Music



YouTube Music YouTube Music

تعد YouTube Music's Create a Radioعبارة عن ميزة تمكّن مستخدمي التطبيق من إنشاء محطة إذاعية مخصصة بناءً على مجموعة مختارة من الفنانين ونوع الموسيقى، حيث أن الميزة مشابهة لميزة الراديو في نواحٍ معينة.



ويمكن للمستخدمين بدء تشغيل راديو إما عن طريق اختيار فنان أو ألبوم في تطبيق YouTube Music.

ويمكنهم النقر فوق رمز "النقاط الثلاث" الموجود بجوار الأغنية أو الألبوم واختيار "بدء الراديو"، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء محطة راديو بها عدد من الأغاني المشابهة للمسار أو الألبوم المحدد. ستستمر محطة الراديو في تشغيل الأغاني الجديدة بناءً على سجل استماع المستخدمين والأغنية أو الفنان المحدد الذي اختاروه ، وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة لتفضيلاتهم الموسيقية.



ومع ذلك ، فإن ميزة إنشاء راديو تقوم بإنشاء قائمة تشغيل مخصصة تحتوي على أغانٍ لفنانين قمت باختيارهم. يسمح لك بشكل أساسي بضبط موسيقاك وتعديل القائمة باستخدام زر "Tune" وإضافة فنانين أو حذفهم.



بشكل عام ، يعد إنشاء راديو ميزة مفيدة لاكتشاف الموسيقى الجديدة التي تتوافق مع اهتماماتك وتفضيلاتك.



يعد إنشاء محطة إذاعية على YouTube Music عملية سهلة:

- افتح YouTube Music على هاتف Android الذكي أو iPhone

- قم بالتمرير لأسفل لتحديد خيار "إنشاء راديو" والذي سيتم تسميته باسم "موالف الموسيقى الخاص بك".

- بعد النقر ، ستظهر شبكة من الفنانين ستمكن المستخدمين من اختيار ما يصل إلى 30 فنانًا في المرة الواحدة.

- بمجرد التحديد ، اختر ما إذا كان يجب أن يكون "اختيار الأغنية" أو "تكرار هؤلاء الفنانين" مألوفًا أو مزيجًا أو اكتشف.

- تقدم YouTube Music أيضًا "فلاتر" مثل Popular ، والتخفيضات العميقة ، والإصدارات الجديدة ، و Pump-up ، و Chill ، و Upbeat ، و Downbeat ، و Focus.

- اضغط على "تم" وسيتم إنشاء محطة الراديو مع الأغاني على أساس interets الخاص بك.

- يمكنك أيضًا استخدام أغاني الإعجاب أو عدم الإعجاب على محطة الراديو لتقديم تعليقات على YouTube Music حول نوع الموسيقى التي تعجبك أو لا تعجبك ، مما سيساعد في تحسين قائمة التشغيل بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تخطي عدد معين من الأغاني في الساعة أو حفظ الأغاني في مكتبتك أو قوائم التشغيل الخاصة بك.





