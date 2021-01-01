ChatGPT استخدام لكتابة خطاب استئناف ضد غرامة سيارات وكسب الدعوى



ChatGPT ChatGPT

استخدمت طالبة الذكاء الاصطناعي (AI) ChatGPT لإلغاء غرامة وقوف السيارات التي تم إصدارها على الرغم من حصولها على تصريح، حيث لجأت ميلي هولتون للروبوت لإرسال بريد إلكتروني إلى المجلس، والذي قام بعد ذلك بإلغاء الغرامة البالغة 60 جنيهًا إسترلينيًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اعتقادًا منها بأنها لن تكون قادرة على إيصال وجهة نظرها بنفسها، استخدمت ميلي، طالبة إدارة الأعمال، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء بريد إلكتروني ذي صياغة احترافية للطعن في الغرامة.



عندما طلبت من ChatGPT مساعدتها في كتابة رسالة إلى المجلس ، عاد الذكاء الاصطناعى برد مهذب لإرسال ميلي، وتم إلغاء الغرامة بنجاح.

أوضحت: "أعتقد أنني لم أكن لأتمكن من صياغتها بالطريقة التي استخدمها ChatGPT.. بدونها ربما لم أكن لأستعيدها".



شعرت بالارتياح لأنني طالبة، "لا أريد إنفاق 60 جنيهًا إسترلينيًا إذا كان بإمكاني تجنب ذلك.. كنت مسرورًا جدًا لأنني وجدت أداة يمكنها المساعدة في صياغة الأفكار في كلمات بطريقة احترافية".



لقد جئت عبر ChatGPT للعمل بشكل أساسي حيث أقوم بإنشاء محتوى للشركات وأدركت أنه يمكنني استخدامه في جوانب أخرى من حياتي أيضًا.



وقالت، "أنا استخدمه للتعليقات التوضيحية للصور ورسائل البريد الإلكتروني وكذلك كل شيء آخر الآن، أشعر أن تذكرة وقوف السيارات أعطيت لي بشكل خاطئ وأنا لست جيدة في وضع النقاط على الورق، لذلك استخدمت ChatGPT وعملت على استئنافها.



وأوضحت، "بدأ أصدقائي بالفعل في استخدامه الآن لمساعدتهم في كتابة الرسائل أيضًا، إنها مجرد مسألة معرفة مشكلتك ، إخبار ChatGPT ثم يضعها في كلمات بطريقة احترافية".

