تفاصيل حظر ChatGPT فى إيطاليا



ChatGPT ChatGPT

أمرت هيئة تنظيم الخصوصية الوطنية في إيطاليا بفرض حظر فعال على روبوت الدردشة ChatGPT، واتهم منشئي المحتوى شركة OpenAI "بجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني" حسبما نقلت CNBC.



وأمرت OpenAI بالتوقف عن جمع بيانات المستخدمين الإيطاليين على الفور حتى تقوم بتعديل ممارسات جمع البيانات الخاصة بها.



أصدرت هيئة حماية البيانات في البلاد GPDP بيانًا صحفيًا قالت فيه إن الشركة تفتقر إلى مبرر قانوني لجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين.



وأضافت أن OpenAI ليس لديها أيضًا آلية لمنع المستخدمين القصر من الوصول إلى الخدمة، الأمر الذي "يعرضهم لإجابات غير مناسبة على الإطلاق مقارنة بدرجة تطورهم ووعيهم الذاتي".



ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة مراقبة البيانات الإيطالية مثل هذا الإجراء ضد روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.



ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تمتثل OpenAI لأمر إيقاف معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين، وتقول الهيئة إن الشركة لديها 20 يومًا للإبلاغ عن التدابير التي اتخذتها لتلبية متطلبات المنظمين، وقد تواجه غرامات تصل إلى 20 مليون يورو (أو 4% من حجم المبيعات العالمي السنوي) إذا فشلت في الامتثال.

