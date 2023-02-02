يصل حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا 2023 الى 703 ملايين دولار

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما استعرض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن مصر واستراليا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والاسترالي على حد سواء، مشيراً إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في عملية التصدير وكذا دور الوزارة في تنظيم التجارة الخارجية وتطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
وأوضح سمير أن اللقاء تناول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية وأهمها الفواكه والخضراوات الطازجة إلى السوق الأسترالي، وكذا تيسير إجراءات الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية المصرية، الى جانب تيسير استيراد الحيوانات الحية من استراليا، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب الأسترالي وكذا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتشبيك المصدرين المصريين بنظرائهم الاستراليين المهتمين بالاستيراد من السوق المصري.
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