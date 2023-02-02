بنكا مصر و الأهلى يصدران شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › بنكا مصر و الأهلى يصدران شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19?? سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22?? لأول سنة و 18?? السنة الثانية و16?? السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بنكا مصر و الأهلى يصدران شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87644

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager