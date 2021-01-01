موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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دوري أبطال إفريقيا

تمكن فريق الأهلي من خطف بطاقة العبور لدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز العريض على الهلال السوداني.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل إلي ربع النهائي كل من الأهلي وشبية القبائل الجزائري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل بالقاهرة، في الساعة 8:30 مساءً وتذاع عبر قناة بين سبورت المفتوحة .


ويلاقي الأهلي أحد الأندية التي احتلت صدارة مجموعتها في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وهم " الترجي أو الرجاء المغربي أو الوداد المغربي " وذلك بعد احتلال المارد الأحمر المرتبة الثانية.

المصدر: elbalad

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