موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تمكن فريق الأهلي من خطف بطاقة العبور لدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز العريض على الهلال السوداني.
ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتأهل إلي ربع النهائي كل من الأهلي وشبية القبائل الجزائري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي وسيمبا التنزاني والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.
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