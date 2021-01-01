الفطار اليوم .. سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة سي فود وأرز بالبصل



سمك مشوي بالثوم والخضراوات سمك مشوي بالثوم والخضراوات

يعد السمك من الأكلات المفيدة التي يمكنك تقديمها بسفرة الفطار في رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم أطباق سمك لسفرة فطارك برمضان.







طريقة سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة السي فود مع أرز السمك بالبصل.

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طريقة عمل السمك المشوي بالثوم والخضراواتطريقة التحضير* المقادير:-سمكة كبيرة- 10 فص ثوم شرائح.- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.- 1 ملعقة كبيرة بهارات سمك.- 1 ملعقة صغيرة كزبرة.- 1 ملعقة صغيرة كمون.- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.- ملعقة كبيرة أوريغانو.- 1 ملعقة كبيرة ملح.- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.- 4/1 كوب عصير ليمون.- 2 حبة كبيرة ليمون شرائح.* التحضير:- سخني الفرن 180، اغسلي السمك وجففيه.- في طبق صغير ضعي البهارات، الكزبرة، الكمون، الأوريغانو، البابريكا، الملح، الفلفل، قلبي ليختلط ثم وزعيه في داخل وخارج السمكة.- اعملي شقوق على ظهر السمكة ، وزعي قليل من الزيت في كل فتحة بحيث يدخل ما بين الفتحات احشيها بشرائح الثوم والليمون.- ضعي بقية الثوم والليمون داخل السمك.- ضعي السمكة في ورق زبدة، غلفيها جيداً.- اشوي السمك في الفرن 30 – 40 دقيقة، اكشفي الورق ثم اشويها 10 دقائقطريقة عمل ا?رز السمكالمقاديركوبان من الا?رزبصلة متوسطة الحجم .ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتى.ملعقة صغيرة من الملح .نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.ثلاثة ا?كواب من الماء المغلي.طريقة التحضيريغسل الا?رز جيداً وينقع فى كميةٍ من الماء المغلي لمدة نصف ساعة على الا?قل حتى لا يستغرق وقتًا طويلاً ا?ثناء النضج ويحتاج ا?لى كميةٍ كبيرةٍ من الماء. تقشر حبة البصل وتفرم فرماً ناعماً. يحضر وعاءٌ عميقٌ ويوضع فيه ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.يوضع الوعاء على نارٍ بدرجة حرارة متوسطة وتترك حتى يسخن الزيت ويضاف البصل المفروم ا?لى الزيت ويقلب حتى يذبل قليلاً ويتغير لونه ا?لى الذهبي.يصفى الا?رز من الماء المنقوع به ثم يضاف ا?لى البصل ويقلبان سويًا وتضاف ملعقة من الملح ا?لى الا?رز.و تضاف نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة ويترك الا?رز على نارٍ هادي?ةٍ حتى يشرب الزيت ويوضع في وعاءٍ ا?خرٍ كمية من الماء.و يوضع الوعاء على النار ويترك حتى يغلى الماء ويغمر الا?رز بعد ذلك بالماء المغلى حتى يغطى سطحه.و يترك الا?رز على نارٍ هادي?ةٍ حتى يتشرب الماء وينضج تمامًا. يرفع الا?رز بعد نضجه عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد قليلًا ثم يوضع فى ا?طباق التقديم. يقدم ا?رز السمك بجانب السمك المشوى.طريقة عمل شوربة السى فودالمقادير1/4 كيلو جمبري1/4 كيلو سبيط ، مقطع1/4 كيلو سمك فيليه ، مقطع1/4 كيلو كابوريا1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة1 ثمرة بصل مفرومة2 فص ثوم مفروم1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زنجبيل مفرومملحفلفل أسود مطحونكمونبهاراتطريقة عمل شوربة سي فودخطوات التحضيرفي إناء على نار متوسطة نضع الزبدة تسيح.يوضع البصل على الزبدة و يقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم و يقلب المزيج.نضع الجمبري على البصل و يقلب لمدة 5 دقائق ثم نضع السبيط و الكابوريا و السمك و يقلب المزيج لمدة دقيقتين او أكثر حتى ينضج.يضاف الماء الى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح و الكمون و الفلفل و البهارات و يقلب المزيج برفق.يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم و تقدم ساخنة.سر نجاح شوربة السى فود:تشوح ثمار البحر أولا قبل وضع الماء كي تنضج و تتشرب من ماء البصل.