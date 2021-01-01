تعرف عليها لتتجنبها .. أخطاء يومية تسبب آلام الظهر تجنبها

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صورة الخبر: آلام الظهر
آلام الظهر

تعتبر آلام الظهر من أكثر الأوجاع المؤرقة لدى كثير من الأشخاص خاصة التي تستمر لفترات طويلة.

وفيما يخص السبب ، فالخطأ الأكبر الذي يرتكبه الناس على أساس يومي هو عدم وجود زجاجة ماء في متناول اليد في جميع الأوقات - لأن الحفاظ على الترطيب يضمن تليين المفاصل مما يقلل الآلام في الظهر، بحسب ما تؤكده الطبيبة جولييت هوبسون.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تلاحظ اختصاصية تقويم العظام في بريطانيا أن مرضاها الذين يعانون من آلام الظهر لا يأكلون في كثير من الأحيان ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، والتي تُعتبر مهمة لأنها تحفز النمو والإصلاح داخل الجسم.

أيضاً، عندما يتعلق الأمر بالوجبات الغذائية، يمكن أن تسبب الكثير من الحلويات مشاكل حول الظهر، حيث تؤدي الوجبات الخفيفة السكرية إلى الالتهاب وتجاهل العناصر الغذائية التي تبني القوة في هذه المنطقة.

ويتمثل التحذير الأخير للدكتورة هوبسون في أن الناس يرتكبون خطأ بسيطاً يتمثل في عدم التجول بشكل كافٍ، حيث تقترح على الجميع وضع منبه على هواتفهم للقيام بذلك - وخاصة العاملين في المكاتب.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

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