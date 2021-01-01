امتحانات الدراسات العليا بـ كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة تنطلق اليوم

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أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .



وقالت الدكتورة أمل يوسف، الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور إبريل لبرامج الدبلوم تبدأ اليوم الأحد 2 من أبريل القادم، حضوريا بالكلية، مؤكده على أن الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.



جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، حول نجاح فريق بحثي مشترك بين جامعتي القاهرة والوادي الجديد، في اكتشاف سلحفاة نهرية يرجع عمرها لأكثر من 70 مليون سنة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد بالصحراء الغربية بمصر.

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وأوضح التقرير ، أن البحث شارك فيه من جامعة القاهرة الدكتور محمد قرني إسماعيل عبد الجواد أستاذ الحفريات الفقارية المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وتم العمل عليه ونشره في مجلة Diversity المصنفة دوليًا، حيث يشير التقرير إلى أن الحفرية تم اكتشافها منذ أكثر من 3 سنوات، وهي عبارة عن صدفة شبة كاملة لسلحفاة قد عاصرت عصر الديناصورات منذ أكثر من 70 مليون سنة وهي من الأنواع التي تعيش في الأنهار والمياه العذبة، وتم استخراجها بشكل جيد بسبب الطريقة الجيدة التي حُفظت بها داخل الجبل.ولفت التقرير ، إلى أن الاكتشاف الجديد للسلحفاة يُعبر عن الأهمية الكبيرة للصحراء الغربية بمصر لاحتوائها على العديد من الحفريات الفقارية والتي ظهرت بجنوب مصر عن غيرها من باقي دول أفريقيا نظرًا للظروف المناخية الملائمة لوجودها والتي اختفت في باقي أجزاء أفريقيا خلال هذا العصر.