امتحانات الدراسات العليا بـ كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة تنطلق اليوم

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .
وقالت الدكتورة أمل يوسف، الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور إبريل لبرامج الدبلوم تبدأ اليوم الأحد 2 من أبريل القادم، حضوريا بالكلية، مؤكده على أن الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.
جامعة القاهرة
وعلي جانب آخر، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، حول نجاح فريق بحثي مشترك بين جامعتي القاهرة والوادي الجديد، في اكتشاف سلحفاة نهرية يرجع عمرها لأكثر من 70 مليون سنة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد بالصحراء الغربية بمصر.
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