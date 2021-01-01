تعليم الجيزة .. تحدد مواصفات الامتحانات الشهرية لطلاب النقل

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي تبدأ اليوم في مدارس الجيزة تم وضع أسئلتها في مستوى الطالب المتوسط.
وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة في خطاب رسمي أرسلته للمدارس والإدارات التعليمية: أن واضعي الامتحانات الشهرية إلتزموا بالتعليمات الخاصة بتفادي وجود اي أخطاء في الامتحان.
وأضافت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي تعقد في مادة واحدة فقط يوميا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!