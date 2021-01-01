تعليم الجيزة .. تحدد مواصفات الامتحانات الشهرية لطلاب النقل

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الامتحانات الشهرية لطلاب النقل

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي تبدأ اليوم في مدارس الجيزة تم وضع أسئلتها في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة في خطاب رسمي أرسلته للمدارس والإدارات التعليمية: أن واضعي الامتحانات الشهرية إلتزموا بالتعليمات الخاصة بتفادي وجود اي أخطاء في الامتحان.

وأضافت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي تعقد في مادة واحدة فقط يوميا.

واشارت إلى أن الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد على مستوى المدرسة في جزء من الحصة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد الموافق 2 ابريل ، طلاب صفوف النقل في بعض المدارس امتحانات شهر مارس ، التي أوصى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بعقدها في الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري.

وتعد هذه امتحانات شهر مارس هي أول امتحانات يخوضها طلاب المدارس خلال شهر رمضان هذا العام .

المصدر: elbalad

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