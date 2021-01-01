تقرير صحفي : الهلال السوداني يتقدم بشكوى ضد النادي الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن نادي الهلال السوداني تقدم بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي، مُدعيا تعرض لاعبيه لهتافات “غير مقبولة” من جماهير القلعة الحمراء.
وفاز فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وبحسب صحيفة “سبورتاق" السودانية، فإن مسؤولو نادي الهلال تقدموا بشكوى ضد النادي الأهلي إلى مراقب اللقاء، بحجة تعرض لاعبيه لهتافات عدائية من جماهير النادي الأهلي قبل انطلاق لقاء الأمس، وبالفعل دون المراقب شكوى نادي الهلال.
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