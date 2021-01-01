موعد وصوله .. الزمالك ينهي اتفاقه مع المدرب الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، أن إدارة نادي الزمالك حسمت التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي لخلافة جيسوالدو فيريرا الذي رحّب مؤخرًا بسبب تراجع نتائج الأبيض.
وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامجه التليفزيوني: "الزمالك تعاقد مع مدير فني أجنبي قوي وسيأتي بجهازه الفني، ومن الصعب لحاق المدير الفني الجديد بمباراة المصري، سيتولى المهمة من بعد مباراة المصري".
وأتم ميدو: "أوجه الشكر لأحمد عبد المقصود، وكامل أفراد الجهاز الفني للزمالك، الناس دي شغالة وعارفين إنهم ممكن يمشوا".
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