نائب رئيس نادي الزمالك: قررنا رحيل فيريرا لوجو خلافات داخل الجهاز الفني

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا

أكد سليمان وهدان نائب رئيس نادي الزمالك، أنه تم الاستقرار على رحيل فيريرا بعد الهزيمة من أسوان، مشيرًا إلى وجود خلافات داخل الجهاز الفني في تلك الفترة.

وقال وهدان في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أنا رجل سياسي من الدرجة الأولى، والكثير عارضني عندما قررت الترشح لنادي الزمالك، ولكن بعدما دخلت الزمالك أصبحت نجمًا والجميع يعرفني".

وأضاف: "ثاني يوم حبس مرتضى منصور، ذهبت له زيارة، وكان هناك مشكلة كبيرة في ذلك التوقيت وهو عملية تحصيل أموال إمام عاشور، بسبب الحجز على أرصدة النادي".

وأكمل: "بعد مباراة أسوان قررنا رحيل فيريرا، وحدث خلاف داخل الجهاز الفني نفسه، والمشهد لم يكن في أفضل حال".

وأشار: "جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك أجمعوا على رحيل فيريرا ماعدا علاء مقلد، وفيريرا عاد من جديد بعد رحيله بسبب الشرط الجزائي الكبير في عقده، وكان من الواضح عدم تركيزه على الخط أثناء المباريات بعد عودته في المرة الثانية".
وأكد: "كنا نتفاوض مع خمس مدربين وتم الاستقرار على اسمين حاليًا يتم التفاوض معهم، وهي أسماء كبيرة، وأول مرة تتولى مسؤولية نادي في مصر، وسيتم الإعلان خلال ساعات".

المصدر: yallakora

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