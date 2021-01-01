نائب رئيس نادي الزمالك: قررنا رحيل فيريرا لوجو خلافات داخل الجهاز الفني

أكد سليمان وهدان نائب رئيس نادي الزمالك، أنه تم الاستقرار على رحيل فيريرا بعد الهزيمة من أسوان، مشيرًا إلى وجود خلافات داخل الجهاز الفني في تلك الفترة.
وقال وهدان في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أنا رجل سياسي من الدرجة الأولى، والكثير عارضني عندما قررت الترشح لنادي الزمالك، ولكن بعدما دخلت الزمالك أصبحت نجمًا والجميع يعرفني".
وأضاف: "ثاني يوم حبس مرتضى منصور، ذهبت له زيارة، وكان هناك مشكلة كبيرة في ذلك التوقيت وهو عملية تحصيل أموال إمام عاشور، بسبب الحجز على أرصدة النادي".
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