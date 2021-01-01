كريستو مفاجأة كولر في قائمة الهلال السوداني

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كريستو

فاجأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الجميع بإخراج طاهر محمد طاهر جناح الفريق وضم التونسي محمد الضاوي "كريستو" من القائمة التي ستواجه المريخ السوداني.

ويلعب الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت مع الهلال السوداني بإستاد القاهرة في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وعلق مصدر ليلا كورة على استبعاد طاهر وضم كريستو " الأمر فني بحت ، طاهر لا يعاني من أية إصابات ولم يُستبعد لأسباب تأديبية".

وشارك طاهر في تصوير إعلان لصالح إحدى شركات مشروبات الطاقة لينفي الأهلي توقيع عقوبات ضد اللاعب مؤكدًا أنه حصل على موافقة للظهور في العمل.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه " كولر يرى أن تواجد كريستو سيكون أفضل كورقة بديلة حال الاحتياج لمهارات فردية في الاختراقات وخاصة وهو جناح أيمن يلعب بقدمه اليسرى".

وظهر كريستو بصور طيبة مع منتخب تونس للشباب وأظهر مهارات على الرغم من ابتعاده عن المباريات منذ انضمامه للأهلي.

وتعاقد الأهلي مع الجناح التونسي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة أربعة مواسم ونصف ضمن تسوية الأهلي لحقوقه المالية لدى النجم الساحلي في قضية المهاجم سليماني كوليبالي.
وخاض كريستو 16 دقيقة مع الأهلي فقط في مشاركته الوحيدة مع النادي الأحمر ضد سموحة في المباراة التي أقيمت في يناير الماضي في نصف نهائي كأس مصر.

المصدر: yallakora

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