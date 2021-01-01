يضيف تحديث صور جوجل ميزة جديدة لمحرر الأفلام على أجهزة Chromebook



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

في العام الماضي، ألمحت جوجل إلى منح أجهزة Chromebook أدوات جديدة لتحرير الأفلام من خلال خدمة Google Photos. وأخيرًا، انتهى الانتظار، حيث بدأت جوجل في طرح هذه الميزات للمستخدمين.



يوفر هذا التحديث محرر أفلام سهل الاستخدام لأجهزة Chromebook، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الأفلام وتحريرها ببضع نقرات فقط.



في إعلان على صفحة مجتمع Google Photos، كشفت الشركة أنها بدأت في طرح ميزات جديدة لتحرير الفيديو على صور جوجل على أجهزة Chromebook. وباستخدام هذه الميزات، يمكن للمستخدمين الآن استخدام الصور ومقاطع الفيديو من جهاز Chromebook الخاص بهم دون عناء وتعديلها مباشرة من خلال صور جوجل.

قد يعجبك أيضا...

يوفر محرر الأفلام الجديد للمستخدمين خيارين: إنشاء فيلم من البداية أو اختيار سمة مقترحة معدة مسبقًا. إذا تم اختار الخيار الأول، فسيكون لدى المستخدمين حرية اختيار أي وسائط من معرضهم وإجراء تعديلات على الصور أو المشاهد باستخدام المحرر المدمج.وإذا اختاروا سمة مقترحة، فستقوم الميزة تلقائيًا بتحديد مقاطع الفيديو والصور بناءً على السمة المختارة، ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين تبديل التحديدات وتحريرها.يختار محرر الأفلام في صور جوجل بذكاء اللحظات الأكثر أهمية من مقاطع الفيديو الطويلة، مما يضمن أن الفيلم النهائي جذاب. يمكن للمستخدمين تحديد السمة أو الأشخاص أو الحيوانات الأليفة التي يريدون تضمينها، وستقوم Google Photos بإنشاء فيلم مخصص باستخدام كل من مقاطع الفيديو والصور.صممت جوجل محرر الأفلام ليكون سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه، ويتطلب الحد الأدنى من المعرفة بتعقيدات صناعة الأفلام.للوصول إلى ميزات محرر الأفلام الجديدة، يحتاج المستخدمون إلى تثبيت تطبيق صور جوجل على جهاز Chromebook الخاص بهم. يجري الطرح حاليًا، ويمكن للمستخدمين توقع رؤية التحديث يصل إلى أجهزتهم في الأيام المقبلة.