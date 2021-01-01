تقدم هواوي تقنية السيارة الكهربائية الخاصة بها لـ Landian من أجل سيارة E5 SUV

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تقدم شركة هواوي تقنية السيارة الكهربائية الخاصة بها لشركات صناعة السيارات الحالية والجديدة بوتيرة متزايدة. حيث نسمع كل أسبوع تقريبًا عن علامة تجارية جديدة يتم بناؤها على تقنية هواوي.



وهذه المرة، تقدم الشركة تقنيتها إلى Landian، وستقوم هذه التقنية من هواوي بتوضيح مدى السرعة التي يمكن بها إنشاء السيارات الكهربائية جديدة. وتمتلك Landian بالفعل سيارة واحدة قيد الإنتاج؛ والتي يطلق عليها اسم E5 SUV، والتي تم ايضًا الكشف عنها بالأمس في الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية.



E5 هي EREV – سيارة كهربائية ذات نطاق ممتد. وهي تأتي مع محرك مألوف بسعة 1.5 لتر والذي يعمل كمولد لشحن البطارية عندما تنخفض الطاقة. على هذا النحو، فإن المحرك لديه 81 كيلو واط فقط، بينما يوفر المحرك الكهربائي 130 كيلو واط و 300 نيوتن متر من عزم الدوران وهو ما يكفي لتسريع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية فقط.

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يتم توفير نظام الدفع بواسطة BYD، أو بالأحرى شركة تابعة لها تسمى Fudi Industrial. يوفر التحرير والسرد نطاقًا إجماليًا يبلغ 1150 كم مع نطاق للبطارية فقط يبلغ 110 كم. تتوفر سيارة الدفع الرباعي التي يبلغ طولها 4.7 مترًا كسيارة ذات 5 و 7 مقاعد وتبدأ من 20330 دولارًا فقط بأسعار الصرف الحالية.قامت هواوي بتجهيز سيارة Landian E5 بنظام تشغيل HiCar 3.0 الخاص بها. وهو إصدار أقل قوة من HarmonyOS ولكنه يتميز بنفس الوظائف. وهي يطلق عليها نسخة AndroidGo من HarmonyOS؛ بسيطة وسريعة وفعالة.