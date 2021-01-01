

خصم 6100 جنيه على أحدث موبايل سامسونج خصم 6100 جنيه على أحدث موبايل سامسونج

بدأت شركة سامسونج Samsung، في فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الجديد Galaxy A54، والذي سيصل إلى أرفف المتاجر بسوق الولايات المتحدة بشكل رسمي يوم الخميس المقبل الموافق 6 أبريل.







وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت سامسونج أمريكا عرضا مغريا على هاتفها الجديد Galaxy A54، حيث يمكن لعملاء الحجز المسبق الحصول على الهاتف مقابل سعر أقل يقدر بـ 200 دولار (أي ما يعادل 6100 جنيه مصري).

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اتصال بالأقمار الصناعية.. مواصفات سامسونج Galaxy S24 المنتظر في فئة الـ3000 جنيه.. مواصفات أحدث موبايل من سامسونج Samsungوسيصبح سعر الهاتف بعد الخصم 250 دولار (أي ما يعادل 7720 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت، بدلا من سعره الرسمي الذي يبلغ 450 دولار (أي ما يعادل 13900 جنيه مصري)، يمكن للمشترين في الولايات المتحدة الاختيار بين اللون البنفسجي والرمادي.ويتيح هذا العرض الترويجي أيضا، الحصول على زوج من سماعات سامسونج Galaxy Buds Live مقابل مخفض يبلغ 50 دولارا (أي ما يعادل 1500 جنيه مصري)، بدلا من 150 دولار، سيكون هذا الخصم البالغ 100 دولار متاحا على موقع سامسونج الرسمي Samsung.com في الولايات المتحدة، وتطبيق Samsung Shop.موقع سامسونج الرسمي Samsung.comمواصفات Galaxy A54وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يتميز Galaxy A54 بشاشة من نوع Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة، بدقة Full HD +، تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتحظى بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Exynos 1380 المطور من قبل شركة سامسونج بمعمارية 5 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات Mali-G68، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.Galaxy A54يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI Core 5.1 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ووعدت سامسونج بطرح تحديثين رئيسيين و4 سنوات من التحديثات الأمنية.ويمتاز هاتف Galaxy A54، بكاميرا خلفية ثلاثية مع فلاش LED، ويشتمل الإعداد على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8، يرافق المستشعر الأساسي مستشعر ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، تحتوي الشاشة على مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.وبالنسبة لميزات الاتصال، يحتوي هاتف Galaxy A54، على منفذ شحن USB من النوع C وتقنيات Bluetooth 5.2 و Wi-Fi و GPS و GLONASS و GALILEO و NFC والمزيد، وقامت سامسونج بدمج مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة.