تستعد آبل لإطلاق منتجًا جديدًا ضخمًا

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آبل

بعد ما يقرب من ثماني سنوات من التطوير، من المتوقع أن تكشف شركة آبل أخيرًا عن نظارة الواقع المختلط المرتقبة بشدة في يونيو القادم، وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أن مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) سيعقد في الفترة ما بين 5 يونيو و 9 يونيو.

ونشرت Apple منشور مدونة يؤكد التواريخ مع صورة ترويجية مشفرة تتميز بخطوط ملونة منحنية - وهي إشارة محتملة إلى سماعة الرأس، ويُزعم أنه سيحتوي على 10 كاميرات ونظام تشغيل يسمى realityOS مع إصدارات واقع مختلط من تطبيقات Apple مثل FaceTime و Maps.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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