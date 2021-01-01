يؤكد وكيل نيسان وجود فئة وحيدة متاحة من سنترا 2023 في مصر

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن قائمة سعرية جديدة لسيارتها سنترا 2023 (الموديل العادي وموديل بريميوم)، والتي من خلالها تم التأكيد على استمرار وجود فئة واحدة من هذه السيارة في السوق المحلي، وذلك مع تقديم زيادة سعرية على الفئة الوحيدة المتاحة من هذا الموديل بقيمة 12 ألف جنيه، وذكر الوكيل أسعار موديل 2023 من نيسان سنترا كالتالي بعد الزيادة الجديدة:
- فئة أولى Base (غير متاحة).
- فئة ثانية Upper من 581 ألف و500 جنيه إلى 593 ألف و500 جنيه (زيادة 12 ألف جنيه).
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