يؤكد وكيل نيسان وجود فئة وحيدة متاحة من سنترا 2023 في مصر



نيسان نيسان

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن قائمة سعرية جديدة لسيارتها سنترا 2023 (الموديل العادي وموديل بريميوم)، والتي من خلالها تم التأكيد على استمرار وجود فئة واحدة من هذه السيارة في السوق المحلي، وذلك مع تقديم زيادة سعرية على الفئة الوحيدة المتاحة من هذا الموديل بقيمة 12 ألف جنيه، وذكر الوكيل أسعار موديل 2023 من نيسان سنترا كالتالي بعد الزيادة الجديدة:



- فئة أولى Base (غير متاحة).



- فئة ثانية Upper من 581 ألف و500 جنيه إلى 593 ألف و500 جنيه (زيادة 12 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة بريميوم بدون مرايات بخاصية الطي (غير متاحة).- فئة رابعة بريميوم بمرايات بخاصية الطي (غير متاحة).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبسرعة قصوى 180 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.