تسلم تويوتا مصنعها الروسي بجميع معداته ومبانيه للحكومة الروسية



تويوتا تويوتا

أعلنت تويوتا عن نقل ملكية مصنعها الروسي لهيئة NAMI التابعة للحكومة الروسية بعد تعليق عمليات الإنتاج في المصنع الواقع في مدينة سانت بيتيرسبيرغ العام الماضي لنقص حاد في المكونات وقطع السيارات إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في بداية 2022 وانهيار سوق الاستيراد في روسيا.



وفي بيان صحفي يوم الجمعة، صرحت تويوتا باكتمال نقل ملكية المصنع لهيئة Nami الحكومية مع تنفيذ القرار يوم 31 مارس.



تويوتا, المربع نت

وتشمل الاتفاقية نقل جميع مباني ومعدات وأراضي المصنع للدولة الروسية وفق تصريحات تويوتا، مع العلم أن المصنع يدعم سعة إنتاجية مقدرة بـ 100 ألف سيارة سنوياً، وتخصص في إنتاج سيارات كامري وراف فور للسوق الروسي مع تصدير بعض السيارات لدول كازخستان وبيلاروس وأرمينيا.

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هل سيتم إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى؟ورفضت تويوتا التعليق على المقابل المادي لنقل ملكية المصنع للدولة الروسية، بينما صرحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أنها تهدف لاستئناف عمليات الإنتاج في المصنع في أقرب وقت ممكن، بدون توضيح طبيعة الموديلات التي ستخرج من خطوط الإنتاج.