ستحصل كيا EV9 الفاخرة على إصدار GT عالي الأداء في 2025 بقوة لن تقل عن 570 حصان



كيا EV9 كيا EV9

في عام 2022، طرحت كيا إصدار GT عالي الأداء لموديل EV6 الكهربائي الجديد، وحقق الإصدار الرياضي نجاحاً فورياً وواسعاً في الأسواق الغربية بفضل محركاته الكهربائية بقوة 576 حصان وعزم دوران 738 نيوتن متر ونظام الدفع الكلي، ما سمح للـ SUV الرحبة بالتسارع من الصفر إلى 100 كم\س في 4 ثوان، ما يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات رياضية أخرى بسعر أغلى بكثير منها.



وتسعى كيا لتكرار هذا النجاح مع موديل EV9 الجديد، أكبر وأفخم SUV كهربائية للعلامة حتى الآن، ودُشنت السيارة الأسبوع الماضي بتقنيات متطورة للسلامة والترفيه وتصميم عضلي للخارجية.. وأصدر المدير التنفيذي لعلامة كيا، هوسانغ يونغ، تصريحات يؤكد فيها على خطط تطوير إصدار GT رياضي لموديل EV9 مع طرحه خلال 2025.



طلب قوي على مركبات الـ SUV عالية الأداء

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وأشار هوسانغ يونغ للطلب القوي في الأسواق على سيارات الـ SUV الكهربائية الرياضية، وإلى شعبية ونجاح إصدار EV6 GT الرياضي بين المستهلكين والمراجعين على حد سواء، كعوامل رئيسية وراء قرار تطوير EV9 GT الجديدة.ماذا عن أداء الفئات الحالية؟للوقت الحالي، ستتوفر كيا EV9 الجديدة بثلاث فئات مختلفة.. أولهم فئة الدفع الخلفي بالمدى القياسي، وهي فئة مزودة ببطارية 76.1 كيلوواط\س مع محرك كهربائي واحد بقوة 215 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كم\س في 8.2 ثانية.الفئة الثانية الرئيسية هي فئة الدفع الخلفي بالمدى الطويل، ببطارية أكبر حجماً 99.8 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 201 حصان، وأهم ما يميز هذه الفئة هو المدى الممتاز الذي يبلغ 541 كيلومتر للشحنة الواحدة.وأخيراً ستتوفر كيا EV9 بفئة الدفع الكلي المزودة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 380 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر، وتتسارع هذه الفئة من السكون إلى 100 كم\س في 6.0 ثوان، مع توافر خاصية Boost لتعزيز تسارع السيارة بشكل مؤقت إلى 5.3 ثانية فقط ورفع عزم الدوران إلى 700 نيوتن متر.