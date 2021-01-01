تظهر بورش كايين 2024 فيس ليفت الجديدة في تسريبات



بورش كايين 2024 بورش كايين 2024

كشفت بورش هذا الأسبوع عن الداخلية الجديدة كلياً لموديل كايين 2024 فيس ليفت، والتي أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي لتركيزها على الشاشات التي تغطي لوحة القيادة بالكامل، مع وضع شاشة عرض أخرى على الزجاج الأمامي، وحدثت بورش التصميم العام للمقصورة بشكل كامل.



والآن تسرب التصميم الخارجي للسيارة بشكل غير مقصود من بعض الصور داخل نظام المعلومات الترفيهية، قبل التدشين المنتظر للـ SUV الفاخرة في منتصف أبريل.. وهي صور منخفضة الجودة ولكن تمنحنا فكرة جيدة عن الشكل العام للسيارة.



أهم التحديثات الخارجية

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وحدثت بورش مقدمة كايين 2024، بمصابيح أمامية ونهارية جديدة، مع بعض التعديلات لتصميم وحجم الشبك الأمامي وفتحة الهواء الأمامية وغطاء المحرك كذلك.وسنرى تحديثات أهم من ذلك في الخلفية، بمصابيح خلفية جديدة وشريط ضوئي متصل بعرض السيارة بأكملها، وهو اتجاه منتشر جداً في تصميم السيارات هذه الأيام.مع ذلك تظل التحديثات الخارجية محدودة مقارنة بالتحديثات الداخلية العميقة، والتي تشمل مقود جديد من سيارة 911، وستتخلى كايين القادمة عن عدادات الأنالوج الشهيرة للعلامة لصالح عدادات رقمية جديدة، وهي أول سيارة بورش مزودة بمحركات احتراق داخلي تخضع لهذا التغيير.وستنطلق بورش كايين 2024 الجديدة بمحرك 6 سلندر 3.0 لتر تيربو بقوة 349 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، مع توافر محرك آخر 8 سلندر توين تيربو بقوة 468 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر، مع محرك آخر هايبرد بالقابس بقوة 463 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر، وسنعلم المزيد عنها قريباً.